藝術中找科學 奇美博物館影子特展吸睛

2019-07-12 16:36 中央社 台南12日電



奇美博物館將於明天推出新特展「影子魔幻展」，來自全球的15組光影藝術家打造40件作品。看似平凡的物體經巧思排列、光照射後展現不凡樣貌，讓參觀者在藝術中發現科學元素。

一堆積木玩具排列在牆上，投射出來的影子竟成人的側臉；辦公室裡隨處可見的文具、光碟片，經重新在桌上安排位置，從兩側打光後投射到牆上，出現的是不同風貌的都市建築；還有用影子結合出的美麗畫作。15組藝術家來自世界各國，展現不同的的光影藝術與科學元素。

來自比利時的參展藝術家文森．巴爾（VincentBal）來台之後就地尋找靈感，以小豬撲滿和餐桌上的碗筷，只用兩天就設計出兩件充滿台味的光影作品。

他今天在展場受訪時表示，以前只單純從事導演工作，但偶然一次發現桌上的茶杯影子很像大象，便拍下來加上漫畫元素進行創作。上傳到社群網站後竟獲得很多迴響，後來就愛上光影創作。其實只要善於觀察生活中的各種事物，再發揮一點想像力，就可以發現很多趣味。

日本藝術家山下工美（Kumi Yamashita）用簡單的摺紙，映射出不同種族、性別、年齡的側臉群像。她說，希望看展的人對作品有自己的解讀，也歡迎提出交流的意見，而不是單純了解她想表達的是什麼。

奇美博物館副館長廖婉如表示，看過藝術家發揮巧思創作出的光影作品，以後在日常生活中看待影子的感覺應該就完全不同。這次展區規劃採「一人一空間」方式，每組藝術家在獨立不受干擾的場域中盡情創作。

廖婉如說，館方配合特展在今年暑假推出兒童夏令營，讓小朋友實際體驗光影科學與藝術，培養在平凡事物中探索的熱情。