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影／這個村自組女茶隊 15名女茶手考取製茶士證照

2019-07-12 13:24聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣古坑鄉桂林村去年自組女茶隊，16名女茶手報考製茶士考試，15人順利考取丙級技術士證照，年紀最大者72歲，最年輕者18歲，其中未取得證照的劉邱心阿嬤今年72歲，因不識字，筆試時不知道卡片上不能寫名字，術科雖通過，但筆試未通過，目前正準備筆試補考中。

桂林女茶隊的女茶手才剛拿到熱騰騰的丙級技術士證照，就迫不及待要強化手工紅茶採摘與製造技術，今天在茶園舉辦採茶競賽，由茶改場凍頂工作站長林儒宏站長擔任評審，針對大家採摘的茶菁嫩度、重量及淨採度進行評審。

68歲的黃月津採茶已經30多年，這次為參加考照，拼了命讀書，清晨4點就起床看書，除了採茶、製茶，空閒時間都在看書，不僅如願考取證照，術科考試更是拿下100分的滿分佳績，讓她相當自豪。

女茶隊最年輕的茶手是年僅18歲的張怡宣，她剛考上勤益科技大學機械工程系，張怡宣說，從小就跟著媽媽到茶園採茶，得知有製茶士考試，她投入學習，希望未來一技在手，能靠著製茶功夫增加收入。

雲林科技大學未來學院前瞻學士學位學程專案助理教授劉雯瑜、助理教授李育憶功不可沒，兩人在社區輔導，讓採茶女變成專業製茶士，也讓茶園逐漸沒落的桂林村，找回一絲生機。

劉雯瑜是桂林村人，從小跟著媽媽在茶園穿梭，看到茶園的興盛與沒落，後來接觸到自然農法的茶園，對自然農法產出的茶香風味感到驚艷，為了鼓勵村民投入自然農法，她自己先去考取製茶相關證照。

原本媽媽劉邱心不相信自然農法的好處，認為她是在做白工，但一次閒暇機會，劉邱心嘗試手揉自然農法紅茶，並請來購買烏龍茶的客人試喝，沒想到這位老主顧當場以每台斤3200元的高價要收購她全部手揉的紅茶，才讓她體會到自然農法的好處。

初試啼聲手揉紅茶，就有顧客以高價收購的消息很迅速在村內傳開，多位村民都想學學製茶的功夫，劉雯瑜就在家裡開課，不久桂林村的女茶隊成立，成員20幾人，經過一年的苦讀、苦練，今年有15人取得製茶士證照，對於茶園的未來，她們充滿信心與期待。

雲林縣古坑鄉桂林村去年自組女茶隊，16名女茶手報考製茶士考試，15人順利考取丙級...
雲林縣古坑鄉桂林村去年自組女茶隊，16名女茶手報考製茶士考試，15人順利考取丙級技術士證照。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣古坑鄉桂林村去年自組女茶隊，16名女茶手報考製茶士考試，15人順利考取丙級...
雲林縣古坑鄉桂林村去年自組女茶隊，16名女茶手報考製茶士考試，15人順利考取丙級技術士證照。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣古坑鄉桂林村去年自組女茶隊，女茶隊最年輕的茶手是年僅18歲的張怡宣（右），...
雲林縣古坑鄉桂林村去年自組女茶隊，女茶隊最年輕的茶手是年僅18歲的張怡宣（右），已通過製茶士考試，取得丙級證照，年紀最大的茶手是72歲劉邱心阿嬤（左），她製茶士術科考試通過，準備補考筆試中。記者陳雅玲／攝影
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自然農法古坑
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