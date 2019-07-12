嘉縣「蚊子港」活化 公主布袋國際遊艇港下周開幕

2019-07-12 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



蚊子港布袋遊艇港活化轉型公主布袋國際遊艇港，下周開幕。圖／取自台灣公主布袋國際遊艇港臉書 分享 facebook 嘉義縣政府斥資3.7億元打造的布袋遊艇港，10年前啟用因功能不彰淪為「蚊子港」，遭監察院糾正，文化觀光局活化遊艇港辦理BOT、ROT案，由台灣公主遊艇公司取得經營權，整建完成更名「公主布袋國際遊艇港」，定16日開幕營業，港區打造全台唯一太陽能岸置室內艇庫，營運初期服務遊艇會員。

文觀局說，布袋遊艇港是雲嘉區唯一遊艇專用港，106年11月以促參委外封港整建，針對遊客服務中心、男女廁進行整建及園區景觀營造，導入多元遊艇服務設施機能，即將以全新風貌展現，近期遊艇俱樂部夜間燈光投射，讓人眼睛為之一亮，成為布袋新亮點。

布袋遊艇港更名「公主布袋國際遊艇港」，16日上午開幕，展示全新遊艇及俱樂部等設施，公主遊艇公司在布袋鎮公所徵才，招募10多名保全及園藝員工進駐遊艇港，公主遊艇公司說「遊艇船主們，我們準備好了！」，在官網公告出租遊艇停放，響應無核家園政策，打造全台唯一太陽能岸置室內艇庫，適合33呎以下遊艇停放，供岸水、電。

營運初期服務遊艇會員，未來將推動遊艇生活、觀光、運動、文化，打造觀光生活圈核心，業者及政府

異業合作，與國際接軌作參訪接待埸地，辦展覽、研討會及遊艇展， 並推廣海上運動、遊艇遊憩活動，加深民眾對遊艇活動認識。