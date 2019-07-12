「藝術森林」巷弄美術館 在府城蔓延

2019-07-12 14:13 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 何定照 ／台南報導



年初開張的台南市美術館，是台南藝文新熱點。但在龐大美術館外，台南巷弄間其實早有多家藝術家成立的個人美術館，彼此像不同樹蔭般連結成藝術森林，讓居民、旅人行走間隨時撞見驚喜。

這個龐大的「藝術森林」計畫，是台南企業家王慶祥發起。藝術森林基地、大新美術館行政總監郭玫君說，王慶祥一直醉心藝術，收藏不少藝術品，還在廣州建了大新美術館。2015年，王慶祥在今年初辭世的藝術家李錫奇建議下，動念以建美術館來支持青年藝術家，讓苦於沒空間展覽的藝術家擁有生存舞台，也讓故鄉的巷弄文化更具特色。

計畫規畫邀藝術家改造老舊空間，結合美術館、工作室功能，由王慶祥投入所需改造經費一半，藝術家負擔其餘及往後營運。

甘樂阿舍美術館。 記者何定照／攝影 分享 facebook

首家參與計畫的「甘樂阿舍」美術館館長、藝術家曾英棟說，雖然改造費往往不斷膨脹、大於王慶祥贊助，但個人美術館就如有「旗艦店」，大大便利觀眾，跟著打開知名度。藝術家許自貴也說，建了AKUI美術館後，邀展大增。

藝術家許自貴的作品風格辨識度高，他的AKUI美術館擺滿各式人臉動物雕塑，令人驚艷，且有大量作品的臉型都取自自己。 記者何定照／攝影 分享 facebook

藝術家許自貴的作品風格辨識度高，他的AKUI美術館擺滿各式人臉動物雕塑，令人驚艷，且有大量作品的臉型都取自自己。圖為他的作品「12生肖」。 記者何定照／攝影 分享 facebook

鼓勵藝術家建美術館之餘，王慶祥也「以身作則」，將自己在台南的老舊廠房改建成美術館，也取名大新，除了辦藝術展覽外，還有協助藝術森林各家個人美術館宣傳功能。郭玫君說，由於這些美術館都是利用老舊空間改造，不少都成了「老屋新生」典範，也帶動民間更多人用老房子改建美術館。

大新美術館。 記者何定照／攝影 分享 facebook

如今藝術森林已擴展出12間個人美術館，有的展個人作、有的也辦他人展，至今自給自足，在台南各區綻放藝術光彩，不少遊客來台南都按圖索驥參觀，連高雄等縣市也有藝術家想加入計畫。郭玫君說，王慶祥認為美術館不該高高在上，而是巷弄間就可接觸的空間，很歡迎更多藝術家參與，希望光台南的藝術森林就可達百間美術館，並將計畫複製到其他縣市。