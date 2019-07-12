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u故事／維冠震倒截去雙腿 洪家益從崩潰到重生

2019-07-12 12:04聯合報 記者陳煜彬╱即時報導

妻子楊惟甯在網路販售手作品維生，洪家益協助完成。圖／洪家益提供
妻子楊惟甯在網路販售手作品維生，洪家益協助完成。圖／洪家益提供
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2016年的南台大地震導致台南「維冠大樓」倒塌，115人不幸罹難，受災戶當中，洪家益一家三口倖存，洪家益脫困後失去雙腿，在震災中受傷最為嚴重，長達9個月的住院期間，歷經超過20次手術，洪家益至今仍在復健當中。

洪家益面對生理創傷，復健外出期間，路人的異樣眼光曾讓他內心受創，花了好長一段時間調整，才逐漸重拾生活信心，儘管，人生一度被震倒，憑藉「心力量」再度站起來。

復健初期，洪家益坦言非常挫折，當時年僅四個月的兒子在哭，他卻無法抱起他、哄他，當下覺得自己無能為力、很沒用，但在家人、妻子的鼓勵之下，一個轉念「四個月的孩子都努力活下來了，我這個做爸爸的也要更努力」，更積極復健。

三年時間過去，洪家益目前透過網路行銷台南農產，努力經營「台灣農特產團購記得+1 家益」粉絲團，拍攝影片介紹當季的農產品，生活中除了家庭，也多了工作的寄託。

妻子楊惟甯在家照顧小孩、先生，也利用空檔自學縫紉手作，在臉書成立「森林光幸福手作坊」，製作手工嬰兒用品，一家三口經歷死劫重獲新生，洪家益說：「如果把我的心站起來了，看到的東西和視野，我的高度其實是跟大家一樣」，正向態度重新面對生活。

妻子楊惟甯是洪家益最重要的精神支柱。圖／洪家益提供
妻子楊惟甯是洪家益最重要的精神支柱。圖／洪家益提供
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挺過20多次手術，歷經截肢，洪家益辛苦復健。圖／洪家益提供
挺過20多次手術，歷經截肢，洪家益辛苦復健。圖／洪家益提供
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