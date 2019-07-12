牽水狀變網美道具 在地人驚：回家肩膀有沒特別重？

2019-07-12 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



雲林口湖牽水狀(車藏)祭儀10日落幕，臉書「folkways.tw 我的民俗台灣」卻揭露有網友和攝影團體把超度亡魂的水狀亂拿來當拍照道具，痛批踐踏當地文化、信仰與民俗。圖／翻攝自臉書「folkways.tw 我的民俗台灣」 分享 facebook 名列國家無形文化資產的牽水狀(車藏)祭儀，7月9日、10日在雲林口湖鄉金湖萬善爺廟及蚶寮萬善祠舉辦，能一睹成千「水狀」排列壯觀景象，但臉書「folkways.tw 我的民俗台灣」卻揭露有網友和攝影團體把超度亡魂的水狀亂拿來當拍照道具，甚至在儀式還沒進行前就推倒水狀，痛批這群攝影魔人踐踏當地文化、信仰與民俗，當地人看到照片也驚訝地留言說「拍照的那些人回去肩膀有沒有覺得特別重啊？」

口湖牽水狀(車藏)這項民俗活動，源於173年前（西元1845年），雲林口湖沿海遭大海嘯與瘟疫侵襲，上萬人罹難失蹤，災後當地居民每年舉行牽水狀(車藏)祭儀，追思先人。所謂的「(車藏)」，讀做「ㄓㄨㄤˋ」，是儀式中所運用的長圓筒形拔度法器，民間常俗寫為「狀」。

儀式前當地家家戶戶糊製超度用的水狀，儀式當天會將水狀排在廟埕，稱為排狀，另外還有牽狀、燒狀、倒狀，牽狀時村民以手摸水狀，旋轉水狀，象徵牽引亡魂從水中上岸接受超度、享受豐盛普施，之後送孤、開始倒狀，最後進行謝壇燒狀，儀式圓滿落幕。

臉書「folkways.tw 我的民俗台灣」昨貼出多張牽水狀儀式的亂象照片，指出儀式現場有人把水狀拿起來當拍照的前景道具，後來其他人也跟著仿效，甚至把水狀拿起來滿場跑當道具。另一群人則在道長進行「倒狀」儀式前就已經把水狀弄倒，還在上面踩踏，只為拍照。

臉書「folkways.tw 我的民俗台灣」批評，這些攝影魔人除破壞別人的儀式，觸犯禁忌，更是無視於地方民俗與傳統，建立在別人的苦難記憶上。除沒有攝影的基本倫理，連作為一個人的基礎禮節都不懂，地方人士不說話，不代表沒意見，只是每一年的狀況，好像越來越沒有極限，他貼出照片，希望攝影魔人「放過我們吧」。

貼文發出後不少網友也留言批評這群攝影魔人「太離譜」、「完全不尊重在地儀式文化的極致呈現，令人氣憤！」，更有在地人驚訝地說「拍這的那些人回去肩膀有沒有覺得特別重啊？百年前那裡可是做大水淹死上萬先人耶。」