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嘉義鐵道藝術村將拆4座倉庫 藝術家串連保留

2019-07-12 08:54聯合報 記者魯永明╱即時報導

文化部委託嘉市文化局代管嘉義鐵道藝術村5座藝術創作倉庫，台鐵局為配合鐵路高架工程...
文化部委託嘉市文化局代管嘉義鐵道藝術村5座藝術創作倉庫，台鐵局為配合鐵路高架工程依文資法提報拆除，決議保留5號倉庫，1至4號拆除，引起嘉義市鐵道藝術發展協會反彈，網路串連發起搶救。圖／王德合提供
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台鐵嘉義市路段鐵路高架化工程積極進行中，文化部委託嘉義市文化局代管的嘉義鐵道藝術村5座藝術創作倉庫，近20年歷史，台鐵局為配合工程依文資法提報拆除，決議保留5號倉庫，1至4號拆除，引起嘉義市鐵道藝術發展協會反彈，指會勘未知會協會，認為全部倉庫有保留價值，除依文資法再行文文化部重新啟動文資鑑定評估，今天在網路串連發起搶救。

駐村藝術家也是鐵道藝術發展協會常務理事王德合說，鐵道藝術村老倉庫將在明年6月拆除，「這是鐵路高架化必要之惡嗎？」鐵道倉庫具有歷史、生命故事，協會主張保留全部倉庫：經逐一實地檢視，倉庫建物極具歷史價值，且現況良好。

倉庫有些為木構屋頂桁架，判斷應為日據時期檜木建造。藝術村1-4號倉庫則分別於1952、1956年建造，屋頂為「芬克式桁架」（fink truss）鋼骨結構，牆身為磚造水泥敷面。目前鋼骨結構、舊式木門、建造說明牌等均保持完好，新舊兼容。

嘉義鐵道藝術村為文化部「鐵道藝術網絡計畫」國家級重要文化建設計畫，是嘉雲南地區重要當代藝術發展及傳承基地，貿然拆除，將對藝術文化產生無法逆轉傷害。

鐵道藝術村腹地開闊，鐵道高架化後若能進行整體規畫整合，將成為嘉市最重要的文化資產，嘉義文創園區、美術館(改建中)、鐵道藝術村、花磚博物館、動力室、第一製材所、博物館、林鐵車庫園區、舊北門驛、檜意森活村、嘉義舊監等，可串連成嘉義市最全面及具特色的藝文、歷史廊帶。缺少了藝術村及鐵道老倉庫群，點將難以成面。

許多網友、藝術家及文史工作者網路發聲，紛紛表達支持保留；交通部鐵道局表示尊重；市政府交通觀光處說，逾200億鐵路高架化工程進行中，希望如期開發完成，文資委員會已決定保留5號倉庫，重啟文資審議恐影響高架化工程進度。

文化部委託嘉市文化局代管嘉義鐵道藝術村5座藝術創作倉庫，台鐵局為配合鐵路高架工程...
文化部委託嘉市文化局代管嘉義鐵道藝術村5座藝術創作倉庫，台鐵局為配合鐵路高架工程依文資法提報拆除，決議保留5號倉庫，1至4號拆除，引起嘉義市鐵道藝術發展協會反彈，網路串連發起搶救。圖／王德合提供
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文化部委託嘉市文化局代管嘉義鐵道藝術村5座藝術創作倉庫，台鐵局為配合鐵路高架工程依文資法提報拆除，決議保留5號倉庫，1至4號拆除，引起嘉義市鐵道藝術發展協會反彈，網路串連發起搶救。圖／王德合提供
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