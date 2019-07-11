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美少女拍照行銷嘉義市 黃敏惠：讓大家看見嘉義的美

2019-07-11 22:42聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市長黃敏惠的臉書小編今年暑假邀請多名學生走訪嘉義市景點，拍攝一系列照片行銷嘉義，黃敏惠今天也在市府接見目前即將就讀嘉義大學的嘉義長跑好手楊睿慈、東吳高職的李懿紋、銀仕琳、李沂燁，嘉南藥理大學的陳奕蓁以及攝影師林盈吉等人，感謝他們拍攝照片，讓大家看見嘉義市的美。

黃敏惠指著掛在市長室陳澄波先生的畫作「展望諸羅城」，對來訪的學生說，從山頂眺望嘉義市，很明顯可以看到三根大煙囪，百年前嘉義市因為林業發達，日本人也選擇在這裡發展工業。當年是進步的象徵，但是在現代，「嘉義製材所卻可以成為我們的觀光資產」。

嘉義酒廠被改造成嘉義文創園區，也提供免費的展覽、販售新鮮的創意。伐木工人、森林鐵路工作人員的宿舍，被改造成遊客絡繹不絕的檜意森活村。史蹟館、嘉義製材所等歷史建物，因為創意被賦予了新的活力。

黃敏惠的小編表示，這一系列照片體現嘉義的美，如果民眾有興趣，可以到黃敏惠的臉書社群觀看，歡迎趁著暑假，來嘉義市小旅行，欣賞這個城市的魅力，相關連結如下：

嘉義文化創意產業園區： http://bit.ly/2NKGJF4

昭和十八 J18 -嘉義市史蹟資料館： https://bit.ly/2XiVRxH

崇文國小彩色跑道： http://bit.ly/2FyWGYt

嘉義文創園區泡泡展： http://bit.ly/2YhsxUz

嘉義製材所： http://bit.ly/2YP489c

嘉義製材所： http://bit.ly/2YL6hTm

舊監獄宿舍群：http://bit.ly/2S9HOom

嘉義文創園區赤名咖啡： http://bit.ly/2LgO3pW

嘉義市長黃敏惠（中）接見拍攝照片的學生們。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠（中）接見拍攝照片的學生們。圖／嘉義市府提供
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嘉義市長黃敏惠的小編邀請學生們幫忙拍照行銷嘉義。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠的小編邀請學生們幫忙拍照行銷嘉義。圖／嘉義市府提供
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嘉義市長黃敏惠的小編邀請學生們幫忙拍照行銷嘉義。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠的小編邀請學生們幫忙拍照行銷嘉義。圖／嘉義市府提供
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嘉義市長黃敏惠的小編邀請學生們幫忙拍照行銷嘉義。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠的小編邀請學生們幫忙拍照行銷嘉義。圖／嘉義市府提供
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嘉義黃敏惠
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