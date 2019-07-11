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佛教營放生鸚鵡 嘉縣要罰

2019-07-11 23:34聯合報 記者魯永明／嘉義縣報導

嘉義縣番路鄉佛教義德寺4日舉辦兒童夏令營，放生逾百隻小鸚鵡，害死很多鳥寶，遭鳥友...
嘉義縣番路鄉佛教義德寺4日舉辦兒童夏令營，放生逾百隻小鸚鵡，害死很多鳥寶，遭鳥友保育人士痛批放生變放死、造孽。圖／取自陳建樺臉書
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番路鄉佛教義德寺本月4日舉辦兒童夏令營放生逾百隻小鸚鵡，造成許多死鳥，保育人士批評「放生變放死」，網路串連搶救小鳥，迫使寺方2度道歉，為死鳥誦經，卻未承諾不再放生，放生與保育爭戰再起，縣府將依違反動保法及野生動物保育法處罰，最高可處25萬元罰鍰。

當天50多名學童及家長參加，廟方還錄製影片放臉書，各地鳥友見狀趕到寺廟救鳥，有人拿鳥網，或放鳥籠撒飼料誘捕，鳥兒棲息樹上見人靠近四散飛逸，寺方也放飼料餵食，架小型帳網誘捕。

嘉義縣番路鄉佛教義德寺4日舉辦兒童夏令營，放生逾百隻小鸚鵡，害死很多鳥寶，遭鳥友...
嘉義縣番路鄉佛教義德寺4日舉辦兒童夏令營，放生逾百隻小鸚鵡，害死很多鳥寶，遭鳥友保育人士痛批放生變放死、造孽，許多小鳥棲息寺廟前電線桿上，鳥友置放鳥籠 飼料誘捕。記者魯永明／攝影
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嘉縣野鳥學會理事長陳建樺說，就算野生鳥也不能隨意放生，何況外來種人工繁殖鳥。義德寺事後刪除影片，並發表聲明說，身為修行出家人無可卸責，會配合調查，救援鳥兒交居士養護，並聘環境教育老師重新教導學童。

近年國內接連發生多起放生，2015年有佛教團體在曾文水庫湖濱公園，放生1400公斤魚苗，當場大量小魚翻肚死亡，鳥會成員勸阻無效，曾文水庫管理局依水利法處罰，成為首例放生水庫處罰案件。

2012年台中市首開先例制定「放生保育自治條例」，放生需15天前申請，核准才能放生，違法放生處最高10萬元罰款，南投縣也跟進立法。

佛教徒認為放生可增加福德，主因是佛教五戒之一「不殺生」，信仰背後有輪迴與因果論支持；但保育團體批破壞生態，背後涉及動物商業買賣行為。

放生佛教水庫動保法夏令營
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