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撞球／「愛國者飛彈」張皓評 顱內出血辭世

布袋前鎮代錢用在鋪路助人 車禍驟逝存摺剩2千餘元

2019-07-11 20:12聯合報 記者魯永明╱即時報導

參選本屆嘉義縣議員落選的布袋鎮民代表會前代表李志榮，1日下午駕載運水果貨車，行經台82線快速道路，衝撞水上工務段工程車，傷重不治，16日上午在過溝公園舉行告別式，李志榮生前將代表薪水及賣水果收入，幾乎都用來買瀝青補道路坑洞，蓋候車亭及助人，弟弟現任鎮代表李和芳整理遺物，發現哥哥存摺只剩2000餘元，遺愛人間；地方鄉親感念李志榮熱心公益，助人善舉，倡議建紀念碑。

警方調查，李志榮車禍前並無酒精反應，但李志榮為何會發生車禍死亡？家人及鄉親要求警方查明真相，李和芳要為哥哥查車禍真相，籲請當天車禍開車路過民眾，協助提供車上行車紀錄器影像。

在地臉書社群「看見布袋過溝」也發布「尋求行車紀錄器畫面」，大家一起來，尋找李志榮最後身影，若在82號東西向快速道路上有和代表會車或看到事發現場，經過此路段有行車紀錄器畫面，或看見事故，請協助提供證據，時間:7月1日下午4點到4點40分左右，地點:東西向快速道路台82線11.6公里處，由太保往朴子方向。

57歲無黨無派李志榮，未婚，生前在過溝建德宮前賣水果，熱心公益，除草、剪樹或清水溝，幫助弱勢民眾募款、辦理後事，爭取水利建設等，還幫忙救貓救狗，因產業道路或巷弄常出現坑洞，路不平，不易爭取經費修補，他用賣水果收入及代表薪資買瀝青，修補坑洞 。

「看見布袋過溝」說，李前代表為民喉舌爭取經費建設地方不遺餘力，自掏腰包買瀝青，買級配，修補道路，清除路旁雜草，修剪樹枝，幫忙運廢棄物，協調公部門修檢路燈，樹立反射鏡，巡視水門，協助處理低收入戶及獨居老人後事，幫忙募款，盡心盡力為民服務，立好榜樣，借用李前代表布條上的詞:「台灣 Number 1，過溝尚介讚！過溝，加油~！」。

參選本屆嘉義縣議員落選的布袋鎮民代表會前代表李志榮，生前將代表薪水及賣水果收入，...
參選本屆嘉義縣議員落選的布袋鎮民代表會前代表李志榮，生前將代表薪水及賣水果收入，幾乎都用來買瀝青補道路坑洞，蓋候車亭及助人。圖／取自李志榮臉書
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參選本屆嘉義縣議員落選的布袋鎮民代表會前代表李志榮，1日車禍驟逝， 生前獨創拿抗...
參選本屆嘉義縣議員落選的布袋鎮民代表會前代表李志榮，1日車禍驟逝， 生前獨創拿抗議手舉牌成為歷史。圖／取自李志榮臉書
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