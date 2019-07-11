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「罷韓煎餅」又有麻煩！議員：國稅局找上門了

大新營商圈特色商家 明起3天進軍大遠百有雙重抽獎

2019-07-11 16:42聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

新營區公所將在7月12日至14日在大遠百B2舉辦「2019大新營商圈物產展」，邀請Li Ju手作坊、水星農場、後壁冰糖醬鴨、甜玉軒、陳爸的白頭翁果園、陽光農園、黑吉桑農場、榮興米廠、廣宜坊、璞育文教、藝橙工作室、饗樂纖農、金禾佳自然農場、華味香等14家大新營商圈及大台南地區商圈店家共同展售特色商品，同時，也在大遠百6樓舉辦「新營之美攝影展」，由各愛好攝影的玩家利用鏡頭展現新營最美的人、文、地、產、景記錄下來。

活動期間在大新營商圈物產展也有舉辦滿額抽獎雙重送活動，民眾只要在活動期間在現場攤位消費滿200元，就可獲贈摸彩券一張，有機會抽中大遠百的禮券及精美禮品，獎項分別有3000元1名、2000元1名、1000元5名及精美禮品10名。7月12日至7月14 日活動期間，來店前50名民眾只要至「臺南市新營區公所臉書專頁」按讚，以及打卡地標「遠東百貨台南大遠百」，就送新營區太子宮吉祥小物。

另外，活動期間在大遠百地下2樓也安排三場DIY活動，7月13日及14日下午3時由廣宜坊教導如何剝蓮子的體驗活動，下午四時則由陳爸的白頭翁果園現場教導12歲以下小朋友如何用整根玉米爆出爆米花，7月14日下午1時30分由成功大學舉辦食農教育，教導大家如何挑選農產品，以及防蚊液DIY與防蚊小技巧的經驗分享，歡迎大家能踴躍參加。

逛大遠百除了可以買大新營商圈特色商品之外，在民政局的協助下新營區公所特別將「新營之美 攝影展」的作品從新營圖書館移師至大遠百6樓展出，共展出30幅以新營之人、文、地、產、景為主題，由各路攝影好手在鏡頭下所撰寫的新營在地故事，展期至7月21日。

新營區公所表示，這是首次結合大遠百臺南成功店，由新營區公所將大新營地區商圈特色商品帶到大遠百行銷，同時更廣邀大台南地區商圈店家共襄盛舉。後壁區新東國小學童也將藉由說、學、逗、唱方式行銷新營區的美食及景點。

大新營商圈特色商家 ，明起3天首度進軍大遠百有雙重抽獎。圖／新營區公所提供
大新營商圈特色商家 ，明起3天首度進軍大遠百有雙重抽獎。圖／新營區公所提供
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