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西拉雅暑假關仔嶺辦蝴蝶遊樂園 一次欣賞116種蝴蝶

2019-07-11 15:17聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

看過蝴蝶漫天飛舞的景緻嗎？體驗過蝴蝶從掌心展翅的感覺嗎？觀察過紫斑蝶翅膀的幻色變化嗎？想一起解開紫斑蝶遷徙蝶道之謎嗎？交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處自7月13日至8月25日每周六、日在關子嶺嶺頂公園舉辦「蝴蝶遊樂園」活動，提供蝴蝶標放、蝴蝶生態導覽、生態闖關遊戲，讓遊客來到關子嶺，除了享受泡湯與山產美食外，更可以來到「蝴蝶遊樂園」觀察紫斑蝶翅膀的顏色隨著光線照射及觀察角度形成的變化。

西拉雅風管處表示，為了讓遊客可以更貼近蝴蝶，今年的「蝴蝶遊樂園」活動特地將場地從紅葉公園移至關子嶺嶺頂公園，在公園裡欣賞無數蝴蝶翩翩飛舞的美景。今年也是西拉雅國家風景區管理處針對紅葉公園蝴蝶生態環境營造10周年，特別安排在關子嶺統茂溫泉會館，以靜態展的方式，展出生態環境營造的成果，在2015年發現了綠底小灰蝶、2016年發現黃帶枯葉蝶，使得紅葉公園的蝴蝶物種增加至116種，都在本次成果展中一一呈現。

關子嶺嶺頂公園「蝴蝶遊樂園」活動，提供免費的蝴蝶生態導覽、生態闖關遊戲，闖關完成後還可以到服務台領取精美小禮物；住宿關子嶺溫泉區內民宿與飯店的遊客，可於住宿地點登記優先參加特別開放每天一梯次的蝴蝶標放體驗，同時每周三開放遊客網路報名當周蝴蝶標放體驗！

管理處今年結合許多在地業者共襄盛舉，民眾只要在活動期間前往關子嶺，即可享有蝴蝶遊樂園期間限定優惠！還有搭配「台灣好行─關子嶺故宮南院線」多元套票（最低下殺42折），超值折扣、多重優惠。

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，關子嶺是全台紫斑蝶生態最豐富的地方之一，今年為蝴蝶生態環境營造10周年，在管理處與台灣紫斑蝶生態保育協會合作努力之下，目前可見蝴蝶種類高達116種。每年7月至10月是關子嶺觀賞紫斑蝶最適合的時間，歡迎民眾一起到關子嶺嶺頂公園，欣賞這場以紫斑蝶為主角的生態活動！

詳細資訊請上交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處網站查詢https://www.siraya-nsa.gov.tw/MainWeb/article.aspx?L=1&SNO=03000001&KEY=04008638

2019西拉雅關子嶺「蝴蝶遊樂園」活動，蝴蝶標放體驗報名網頁http://reg.purplebutterfly.org.tw/registration.php

「台灣好行－關子嶺故宮南院線」詳細資訊請上交通部觀光局台灣好行網站https://www.taiwantrip.com.tw/line/84?x=3&y=3

「台灣好行－關子嶺故宮南院線」多元套票詳細資訊https://www.taiwantrip.com.tw/tickets/84

西拉雅國家風景區管理處在關子嶺嶺頂公園舉辦「蝴蝶遊樂園」，邀遊客到公園裡欣賞無數...
西拉雅國家風景區管理處在關子嶺嶺頂公園舉辦「蝴蝶遊樂園」，邀遊客到公園裡欣賞無數蝴蝶翩翩飛舞的美景。圖／西拉雅提供
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