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促銷愛文芒果 新營民治議會廳3000份芒果冰搶光

2019-07-11 15:06聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市農漁畜牧產品推展協會舉辦「農產芒果冰、雞肉品嘗暨推廣行銷活動」今天在民治議會一樓熱鬧登場，3000份的芒果冰及1000份的雞排，很快就搶光光。現場也邀農民促銷西施芒果、愛文、火龍果及雞肉等農產，現場並有薩克斯風樂團演奏、議長盃卡拉OK表演，讓民眾的肚子及心靈都得到飽足。

為了協助台南在地的農特產銷售，提升農民的收益，市議員蔡育輝發起成立台南市農漁畜牧產品推展協會，並在7年前在夏天舉辦芒果冰品嘗暨推廣行銷活動，邀請市民在炎夏裡來民治議會吃一碗清涼的芒果冰消暑，並在品嘗芒果甜美後，也能採買新鮮芒果回家與家人分享。

今天上午8點左右，新營婦女會理事長梁開瑞率領近50位會員前來幫忙清洗芒果、削皮切丁及剉冰裝碗，市議員王家貞、尤榮智、方一峰也應邀前來共襄盛舉，立委陳亭妃由秘書陳冠潔代表前來參與。新營分局偵查隊利用難得的機會，介紹偽裝成糖果、氣球及果凍等等的毒品及如何防詐騙，議會秘書長郭伊彬帶來議長郭信良提供的紀念品舉辦有獎徵答，現場熱鬧無比。

蔡育輝表示，台南是愛文芒果最大的產地，目前正是品嘗的最佳時機，前幾年的活動廣受歡迎，協會今年特別增加數量，準備約3千份的愛文芒果冰及1千份的雞排供民眾品嘗，並同步邀請農民來現地促銷，希望鄉親把握目前芒果盛產的機會大快朵頤，享受美味台南在地水果，也幫助農民。

台南市農漁畜牧產品推展協會今天在新營民治議會廳提供3000份芒果冰免費品嘗。圖／...
台南市農漁畜牧產品推展協會今天在新營民治議會廳提供3000份芒果冰免費品嘗。圖／蔡育輝提供
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台南市農漁畜牧產品推展協會今天在新營民治議會廳提供3000份芒果冰免費品嘗。圖／...
台南市農漁畜牧產品推展協會今天在新營民治議會廳提供3000份芒果冰免費品嘗。圖／蔡育輝提供
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台南市農漁畜牧產品推展協會今天在新營民治議會廳提供3000份芒果冰免費品嘗。圖／...
台南市農漁畜牧產品推展協會今天在新營民治議會廳提供3000份芒果冰免費品嘗。圖／蔡育輝提供
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台南市農漁畜牧產品推展協會今天在新營民治議會廳提供3000份芒果冰免費品嘗。圖／...
台南市農漁畜牧產品推展協會今天在新營民治議會廳提供3000份芒果冰免費品嘗。圖／蔡育輝提供
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芒果農民冰品
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