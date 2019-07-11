影／蛇吞愛鳥！出國返家鳥籠內剩1條蛇 心都碎了

2019-07-11 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣王姓男子養2隻小鸚哥，上周出國旅遊請家人照顧，日前返家去餵鳥，忽然發現鳥籠內多了1條蛇，正在吞食他的鸚哥，他連忙請嘉義縣承辦捕蜂捉蛇業務的徐紹唐到場抓蛇，蛇被抓出後還當場將剛吞的鸚哥吐出，讓王男不捨的說「心都碎了！」

徐紹唐表示，當天幫王姓飼主從鳥籠中夾出一尾黑眉錦蛇，長約150公分，屬於保育動物，研判那條黑眉錦蛇，當天順著掛籠子竹竿鑽入鳥籠，先吞食1隻鸚哥、等待消化，可能為了吞第2隻才未離開鳥籠，當時獲報到場，還看見蛇將剛吞入的鳥吐出來。

「真的嚇我一跳！」王姓飼主表示，本月8日晚旅遊返國，想去看看養的2隻愛鳥，剛好看見那條蛇正在吞食鸚哥，就在他面前將愛鳥吞進肚中，實在太可怕了，更沒想到鳥籠懸空掛在竹竿上，蛇也能爬進去吞食，看見愛鳥被吃「心都碎了」。

徐紹唐說，最近天氣濕熱， 蛇類頻繁出沒，今年5到6月平均每天都可抓10多尾蛇，多數都是保育類蛇，像前天從鳥籠中捕捉出來的就是保育類黑眉錦蛇，雖然蛇把鳥吃了看似可怕，但黑眉錦蛇無毒、個性也相對溫馴。