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國有地佔用「黑戶」獲正名 麥寮今發出首張合法證明

2019-07-11 13:05聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

數十年來國有地「佔用戶」，因年代已久，無法取得耕作證明，致始終無法取得合法租用權，雲林縣麥寮鄉國用地佔用戶，多達300多戶，鄉公所為爭取眾多農戶權益，以地方制度法訂定「麥寮鄉公所國有非公用不動產82年7月21日前實際使用證明核發作業要點」，讓陳年老案得以解套，佔耕「黑戶」得以正名，鄉長蔡長昆呼籲盡速前往公所辦理，以確保權益。

鄉長蔡長昆說，多年來鄉民一再陳情，指民國82年7月21日以前，就開始使用國有地耕作漁養，但因法規限制及年代久遠，許多可提供證明的老村長已年邁，新村長對耕戶也不清楚，致使用戶一直無法取得村長證明，加上政府相關人員也已不可考，造成民眾申辦承租國有地，困難重重。

蔡鄉長說，村長無法證明，即便農會、公所或其他政府機關有意幫助，想出具實際使用證明，但公所未訂定相關核發辦法，致鄉民四處碰壁，求助無門。

蔡長昆說，為確保耕戶權益，麥寮鄉公所特訂定「麥寮國有非公用不動產82年7月21日前實際使用證明核發作業要點」，讓公所作業有依據，得以協助鄉民申請證明，公所並於今年5月起陸續在耕戶較多的中興村、 海豐村，後安村召開說明會，告訴鄉民這項好消息，並要大家趕緊到公所申報。

今天上午第一張合法使用證明書核發下來，鄉長蔡長昆特親自頒發給麥寮第一位鍾姓農戶。蔡鄉長並呼籲指出，因作業公文往返且需由中央派員實勘，基於踏勘作業方便，希望鄉民盡速申辦，好能集中勘查，縮短作業流程，及早讓耕地取得合法證明，未來就可申請合法用電等，確保權益。

鄉麥寮鄉公所爭取，鄉內三百多戶國有地佔用「黑戶」可獲正名，麥寮鄉今發出首張合法使...
鄉麥寮鄉公所爭取，鄉內三百多戶國有地佔用「黑戶」可獲正名，麥寮鄉今發出首張合法使用證明，呼籲農戶趕緊到公所申辦。記者蔡維斌／攝影
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