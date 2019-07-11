嘉義市防空汙 環保局：換購電動車最高補助3萬元

2019-07-11 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



環保署今天公布去年PM2.5年平均值最嚴重縣巿前三名，依次是雲林縣、嘉義市和台南市。嘉義市環保局指出，嘉市的空氣汙染源只有18.5%是市內產生，其他81.5%都是外地移入。現在除了加入中台灣區域的空汙治理平台，與各縣市合作空汙減量外，最近也會公布二行程機車換購電動機車的加碼補助，一般民眾最高可補助3萬元。

環保署今天公布數據，環保署訂定的年平均值15（微克／立方公尺）標準，全台22縣市僅有6縣市達到標準，PM2.5最嚴重的前三名都不是工業區縣市，環保署表示，空汙問題複雜，這三縣市主要是因為位於下風處所致。

嘉義市環保局長蕭令宜指出，嘉市沒有大型工業區，但在中央山脈背後，累積上風處或外縣市移入的空氣汙染，不易擴散，目前解決方法是與各縣市合作，一同推動空汙減量，例如，針對台中火力發電廠的汙染，共同在治理平台提出生煤減量的意見。

蕭說，嘉義市的主要汙染源是機車和柴油車，加強移動汙染源，嚴格稽查機車出廠滿五年排氣定期檢驗，因此移動汙染源管制評比，都是全台名列前茅，柴油車則推動自主管理，宣導柴油車汰舊換新。

另外，今年7月也將加碼補助淘汰二行程機車，換購電動車，從以往的2萬3千元，加碼到3萬元，中低和低收入戶，則加碼補助到4萬3千元，為雲嘉南地區最高，近期會公告補助日期。