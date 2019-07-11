台南仁德圖書館說故事 作伙來聽雷公挵大砲

2019-07-11 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



暑假到來，台南市仁德區公所在7月13日上午10點半舉辦「說故事時間」，邀請廖炳焜老師用鄉土語言，娓娓道來廖老師的著作─《雷公挵大砲》。現場還有好禮抽獎，歡迎小朋友們共襄盛舉。

廖炳焜具有30年教學經驗，曾獲國內許多優良獎項。現專職寫作與閱讀推廣，尤其是語文教學與親子共讀實務分享。他的作品常以教學現況遭遇到的事情改編，能讓孩子們感同身受、引發省思。因為小時候喜歡聽大人講故事，現在特別喜歡講故事給小朋友聽。自認為是個愛講故事的「中年兒童」。兒童文學研究所畢業後，更喜歡寫故事給兒童看。寫過小說、童話、兒歌，也得過不少文學獎。白天，是一個熱愛兒童文學的國小老師；晚上則教導一些家長怎麼帶孩子讀書。廖炳焜是一位喜歡為童年上色的人、是兒童文學愛好者、親子共讀推動者、兒童歌謠創作者。

廖炳焜的著作《聖劍．阿飛與我》、《大野狼與小飛俠》、《我們一班都是鬼》、《我的阿嬤16歲》、《帥啊！波麗士！》、《億載金城之暗夜迷蹤》、《老鷹與我》及童話《再見李夢多》等。其中，〈風和雲的青春紀事〉為2006年台東大學少年小說首獎。