獨具特色 台江學園入圍世界建築獎

2019-07-10 20:58 中央社 台南10日電



台江國家公園管理處今晚證實，台江國家公園行政中心及遊客中心（台江學園）入圍有「建築界奧斯卡」之稱的世界建築獎，得獎名單預定12月在荷蘭阿姆斯特丹揭曉。

世界建築獎（World Architecture Festival,WAF）是目前世界規模最大的建築評選盛事，被譽為建築界的奧斯卡獎，但台管處人員表示，入圍及得獎相關訊息得由主辦單位公布。

台江國家公園是台灣第8座國家公園，也是台灣唯一的濕地型的國家公園。

台江學園則是南部行政機關第一座鑽石級的綠建築，外觀採白色系列，從高空俯瞰，就像一群黑面琵鷺、小白鷺等白色水鳥聚集於濕地的樣子；從地面看則是白色鹽山的意象，屋頂傾斜曲線模仿中央山脈的山稜線，非常有特色。

台江學園除了保留既有地景地貌外，透過「高腳屋」的構造形式，避免地景被破壞，園區內設置連通水路，串聯各自獨立漁塭，銜接至鄰近嘉南大圳水系，形成自然感潮水體，以活絡水質，提供浮游生物、魚、蝦、貝類等生物優質棲息水域環境，保留既有雜木林等生態系，維護原有生物棲地，儼然成為兼具台江歷史人文生態產業特色之縮影場域。

占地面積達6.6公頃的台江學園，於民國105年1月13日正式啟用，結合環境教育、遊憩體驗、生態旅遊、人文學習及產業加值於一身之多功能場域，進而帶動地方及觀光產業向上提升與發展。