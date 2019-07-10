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台南傍晚雨勢猛烈 2地下道一度積水管制

2019-07-10 21:32中央社 台南10日電

台南市北區小東路地下道。 聯合報系資料照片／記者黃宣翰翻攝
台南市北區小東路地下道。 聯合報系資料照片／記者黃宣翰翻攝
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台南陣雨不斷，今天傍晚雨勢稍大，排水系統宣洩不及，局部地區出現積水，小東地下道、東門地下道人車一度管制，但無災情發生。

台南市政府水利局長李賢義表示，台南市傍晚5時許至6時許突然雨勢猛烈，排水系統宣洩不及，地勢較低窪的小東地下道、東門地下道出現積水，人車暫時管制，直到雨勢稍歇，積水才逐漸消退。

李賢義表示，傍晚雨勢以中西區、東區較大，雨勢一陣陣，未密集滯留，安南區及永康區的大灣、崑山也都出現積水，抽水機正常運作，無災情發生。

台南市消防局人員今晚告訴中央社記者，未接獲降雨災情通報。

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