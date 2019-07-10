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汛期將到 黃敏惠視察南排分流系統及湖內抽水站

2019-07-10 20:08聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市湖子內區段徵收開發後，周邊排水系統改變，為改善八掌溪達50年洪水頻率時外水高漲內水無法排出問題，解決未加入區段徵收區域及焚化廠淹水的疑慮，嘉義市府辦理「嘉義市南排分流系統及湖內抽水站興建工程」，即將進入防汛期，嘉義市長黃敏惠今天與多名市議員視察南排分流系統及湖內抽水站興建工程，期盼工程能順利進行並如期完成，落實「經濟 5＋1 」政策，打造嘉義市成為幸福、進步的城市。

黃敏惠今天和市議員、里長等一起來到湖子內了解嘉義市南排分流系統及湖內抽水站興建工程完工情形，黃敏惠希望在汛期來臨前，滯洪、抽水及相關排水系統都能完備。

黃敏惠表示，預防淹水需要多管齊下，非常感謝所有工程單位的用心規劃，在湖內區段徵收埋設箱涵、區域排水整治疏濬、設置大型抽水站。完工後，4台抽水站將可秒抽6噸水量（相當5分鐘可抽一座國際標準游泳池的水量），將有效改善水患問題，讓附近居民能夠住得更安心。

附近居民林先生說，過去每逢下雨，周圍容易有淹水問題，經常擔心到睡不著，市府建置大型抽水站，讓他感到很安心。

工程內容為八掌溪水防道路下施作箱涵，長度約1,812公尺、集水井三處、新設側溝長度1,316.9公尺、道路墊高660.8公尺、出流工及分流工各一座、防汛倉庫一座及6.0cms抽水站1座，總經費為2.272億元。

市府工務處表示，南排分流系統自南排水出口處沿目前八掌溪水防道路往下游延伸施作5m×3m箱涵（長度約1.8公里）再排入八掌溪，可有效分擔南排水出口排洪量，防止八掌溪達50年洪水頻率時將造成外水高漲內水無法排出而造成淹水的情形；湖內抽水站興建工程可減少未加入區段徵收區域及焚化廠周邊的淹水疑慮。

防汛期將到，嘉義市長黃敏惠今天與多位議員視察南排分流系統及湖內抽水站興建工程。記...
防汛期將到，嘉義市長黃敏惠今天與多位議員視察南排分流系統及湖內抽水站興建工程。記者姜宜菁／攝影
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防汛期將到，嘉義市長黃敏惠今天與多位議員視察南排分流系統及湖內抽水站興建工程。記...
防汛期將到，嘉義市長黃敏惠今天與多位議員視察南排分流系統及湖內抽水站興建工程。記者姜宜菁／攝影
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嘉義淹水黃敏惠

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