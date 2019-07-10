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口湖牽水狀民俗 學童傳承蚶仔寮大坵墳追思

2019-07-10 18:08中央社 雲林縣10日電

國家重要民俗活動的雲林口湖牽水狀超渡先人祭典，學童在師長指導下，今天在蚶仔寮大坵墳旁首度主辦追思會，有板有眼的向萬善同歸墓塚上香獻花等，傳承民俗禮儀文化。

由文化部指定為國家級無形文化資產與重要民俗活動的牽水狀（車藏，台語，音「狀」）祭典，每年農曆6月在雲林縣口湖鄉下寮仔萬善爺廟、蚶仔寮萬善祠、金湖萬善爺廟，舉行挑飯擔祭祖、萬善同歸塚點燈、放水燈、祭典、起狀等系列活動，超渡西元1845年當地水災罹難先民，流傳至今形成祈安民俗文化。

雲林縣政府文化處長陳璧君指出，口湖鄉成龍國小教師楊湘琪義務指導，帶領成龍國小及台興國小的學童，歷經3年多培訓，主辦蚶仔寮大坵墳追思會，期能傳承民俗文化。

這場首度由國小學童一手承辦的追思會，在蚶仔寮萬善祠旁的大坵墳邊舉行，司儀有板有眼地執行禮儀程序，邀請與會貴賓致詞、上香獻花等，負責讀祭文的同學口中唸唸有詞，讓大人們不只刮目相看還稱讚不已。

楊湘琪說，透過夏令營帶領孩子認識地方民俗，將廟宇當成教室，從3年前開始學習，表演節目、司儀、服務人員、接待工作等全由學童一手包辦，師長只在旁必要時協助。

參與的學童說，剛開始參加時，覺得新鮮有趣，慢慢深入學習後，發現更加認識家鄉的民俗文化，舉辦追思會在表達慎終追遠，也希望喚起重視生態環境。

文化處長陳璧君表示，這項夏令營活動會持續辦下去，希望更多在地學童參與，傳承在地民俗文化，超渡、緬懷先民之餘，也傳達關懷氣候、環境變遷、人類生存的課題。

夏令營文化資產

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