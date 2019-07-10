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剛搶下7千多萬元訂單 雲林農產再接再厲進軍美食展

2019-07-10 14:17聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣多位業者上月參加台北國際食品展，短短4天就拿到7千多萬元的國內外訂單，縣府再接再厲，將於月底帶領雲林6家廠商參加台灣美食展，盼望再創佳績。

張麗善表示，上月台北國際食品展，雲林有許多良品參展，吸引國內外買家矚目，短短4天內吸引來自中東、日本、香港、南韓、美國等國際專業買家，拿下7千多萬元的訂單，且訂單持續累加中，預估後續將創下逾一億元的經濟效益。

張麗善表示，雲林是台灣的糧倉，物產豐饒品質優良，縣府團隊帶著「雲林良品」推介到世界各地，把美味分享出去，已陸續打開大陸、東南亞、澳洲等市場通路，為農民謀求福祉，也籲請中央勿將農產品販售泛政治化。

雲林縣政府農業處長張鴻猷表示，縣府再接再厲帶領雲林農產行銷，將帶領業者參加7月26日至29日於世貿一館舉行的「2019台灣美食展」，雲林縣共有6家廠商參展，包括西螺鎮農會、糧莘農場、雲林縣農會、臻綠農業生技公司、嵩岳咖啡莊園、活力東勢公司。

張鴻猷表示，台灣美食展一般民眾可購票入場並直接向參展廠商購買所需產品，雲林物產館內將展出老少咸宜的雲林農特產品，例如西螺好米、西螺名醬、有機椴木香菇、猴頭菇、黑木耳、紅藜、苦茶油，也有適合學生與上班族的大燕麥片、花生仁湯、黑芝麻粉、胡蘿蔔汁及獲得「台灣國產精品咖啡豆評鑑｣年度冠軍的古坑咖啡。

現場每天都有免費試吃及舞台活動，並贈送印有「雲林良品 美味上場」的LINE POINT 刮刮卡、雲林良品平安米及手提袋，縣長張麗善敬邀民眾前往「台灣美食展-雲林物產館」 （攤位號碼：A126），體驗雲林良品的新鮮、安心與美好滋味。

雲林縣多位業者上月參加台北國際食品展，短短4天就拿到7千多萬元的國內外訂單，縣府...
雲林縣多位業者上月參加台北國際食品展，短短4天就拿到7千多萬元的國內外訂單，縣府再接再厲，將於月底帶領雲林6家廠商參加台灣美食展，縣長張麗善（中）盼望再創佳績。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣多位業者上月參加台北國際食品展，短短4天就拿到7千多萬元的國內外訂單，縣府...
雲林縣多位業者上月參加台北國際食品展，短短4天就拿到7千多萬元的國內外訂單，縣府再接再厲，將於月底帶領雲林6家廠商參加台灣美食展，盼望再創佳績。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣多位業者上月參加台北國際食品展，短短4天就拿到7千多萬元的國內外訂單，縣府...
雲林縣多位業者上月參加台北國際食品展，短短4天就拿到7千多萬元的國內外訂單，縣府再接再厲，將於月底帶領雲林6家廠商參加台灣美食展，縣長張麗善﹙右二﹚盼望再創佳績。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣多位業者上月參加台北國際食品展，短短4天就拿到7千多萬元的國內外訂單，縣府...
雲林縣多位業者上月參加台北國際食品展，短短4天就拿到7千多萬元的國內外訂單，縣府再接再厲，將於月底帶領雲林6家廠商參加台灣美食展，盼望再創佳績。記者陳雅玲／攝影
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