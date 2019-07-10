雲林住宅補貼開辦了 租金補貼每月最高3千元

2019-07-10 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



內政部營建署住宅補貼已開辦，包括租屋、購屋貸款利息、修繕貸款利息都有補助，申請期間7月22日起至8月30日止，雲林縣租金補貼計畫有600戶，每月最高補貼3千元，符合資格的民眾可於期間內提出申請。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣今年度租金補貼計畫總戶數600戶，中央補助510戶，雲林縣自籌90戶，具弱勢條件家庭將優先獲得補貼，縣府向中央爭取補助85%，地方自籌15%。

縣府建設處長李俊興表示，租金補貼每月最高為3000元，自購住宅貸款最高210萬元、修繕住宅貸款最高80萬元(由承貸金融機構勘驗後覈實決定)。

申請租金補貼者，年齡20歲以上並符合家庭組成條件之一，家庭成員無自有住宅，家庭成員每人每月平均所得低於1萬8582元，家庭成員財產應低於每人每年動產限額11萬2500元，不動產限額525萬元。

申請自購住宅貸款利息補貼者，家庭成員無自有住宅，或2年內自購住宅並已辦理貸款，且其他家庭成員無自有住宅，家庭年所得低於94萬元，每人每月平均所得在4萬3358元以下，家庭成員財產動產限額應低於278萬元，不動產限額應低於525萬元。

申請修繕住宅貸款利息補貼者，家庭成員僅持有一戶住宅且其使用執照核發日期逾10年，家庭年所得低於94萬元，每人每月平均所得在4萬3358元以下，家庭成員財產每人動產限額應低於11萬2500元，不動產限額應低於525萬元。