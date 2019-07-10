口湖牽水藏174週年祭典 海巡47救生人力戒護滴水不漏

2019-07-10 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



口湖牽水藏是雲林縣傳統文化民俗祭典，近日地方舉辦慶典，考量港區岸際與海上活動人民眾多，海巡署第五巡防區特請中部分署第四岸巡隊，部署47名救生人力、派遣2艘救生艇，並請艦隊分署第十三海巡隊部署1艘20噸級巡防艇及動員1架UAV無人載具待命，防範意外事件發生時。

牽水藏是當地居民為緬懷與拔度一百多年前六七水災罹難的先民，每年農曆6月初七、初八在金湖萬善爺廟及蚶仔寮萬善祠，舉辦超度科儀、放水燈及牽水狀等一系列地方民俗活動，這天所有口湖鄉遊子皆會返鄉參加祭典悼念祖先。

綿長盛大的法會，除有道士僧侶超渡亡魂，最特別的是家家戶戶在路旁放置的水藏，數以千計的沿著公路排列，場面十分壯觀，如今是台灣規模最大的水難祭儀。

海巡署第五巡防區部主任胡文雄表示，今年為第174週年祭典，放水燈活動循例在金湖港邊舉辦，在神明保佑及海巡同仁全力戒護下，平安順利圓滿完成，此次安全戒護有別以往，除派遣海上巡防艇及岸際勤務人員外，首次運用本署無人機從空中監控整個祭典活動過程及人員安全。