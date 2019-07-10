從177參賽機關脫穎而出 台南教養院勇奪政府服務獎
衛福部台南教養院參加第2屆政府服務獎參賽活動，通過初審及實地評審考驗，從參賽機關共177個脫穎而出，榮獲「整體服務類機關」獎項殊榮。
台南教養院院長張瓊月代表該院上台，接受行政院長蘇貞昌表揚，張瓊月表示，政府服務獎可說是公務機關中的奧斯卡獎，能獲獎代表評審委員對教養機構肯定，這次參賽機關共177個，教養機構能從眾多以一般民眾為服務主體的參獎機關中脫穎而出，是對同仁獲得莫大的鼓舞。
台南教養院表示，因應院生老化，提供全方位保健服務，並洽請鄰近醫療院所蒞院診療，由於多年合作，醫生和院生間建立了良好默契，減少院生外診的奔波與不安，其中牙醫陳醫師來院服務20年，每周1次看診時間，院生們就像等待著老朋友的到來，一看到陳醫師就喊著:「來了!來了！醫師來了。」，因陳醫師耐心付出，讓院生認為看牙齒，不再是一件苦差事。
教養院平日也安排各式休閒活動，如每月更舉辦「月月都樂活」主題活動，如復活節尋彩蛋、農場採果趣、觀光工廠之旅等，讓服務對象有多彩多姿的生活，今年端午節特地舉辦輪椅陸上龍舟賽，輪椅院生展現自信開心的笑容，令人印象深刻。
台南教養院位於南市後壁區，目前收容450位18歲以上智能障礙者，院生45歲以上者占82%，平均年齡52.5歲，年紀最高者為80歲，平均入住時間達22.8年，對院生來說，教養院已是他們第2個家。
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