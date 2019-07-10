台南市水域遊憩免費體驗 線上報名秒殺現場可搶名額

2019-07-10 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市水域遊憩體驗活動在7月13日到10月20日，在虎頭埤風景區、葫蘆埤自然公園、天鵝湖公園及德元埤荷蘭村，四個埤塘接續登場，免費體驗，其中虎頭埤線上報名名額秒殺已滿，但保留4成名額給現場報名，各場次也在10天前開放線上報名，請民眾保握機會。

台南市觀旅局表示，官田葫蘆埤是7月20至21日及7月27日及28日；新營天鵝湖是9月7日及8日；柳營德元埤是10月10日至13日及10月19日及20日，每個場次都在舉辦前10天開放線上報名，民眾沒搶到也歡迎到現場報名。

台南市觀旅局指出，活動配合台南市政府青春專案及埤元埤風車節，主要是培養安全玩水的觀念，每場活動都會有戲水安全宣導及如何自救，讓民眾尤其是青少年學子，除了新奇的體驗之外 ，要有正確的觀念，親近水也要掌握水域環境，才能玩得安心又暢快。

內容規畫有獨木舟、立式划槳（SUP）、家庭式龍舟等，一天6梯次。為提升預約報到率，各區域前四梯次預約報名者，準時報到並完成活動後，在活動粉絲團網頁打卡分享，將贈送 （手機防水袋）。也會提供透明獨木舟載具，增加活動的趣味性，給予民眾不一樣的體驗。同時，為鼓勵身障及弱勢朋友走出戶外，特別安排7月20日早上2梯次，提供專屬優先體驗時段。