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過比越南還差 新住民獲全國孝行獎 淚謝外界一路相挺

2019-07-10 09:37聯合報 記者謝進盛╱即時報導

41歲新住民李氏金線，18年前遠嫁來台南下營，歷經丈夫、公公先後病故，日子比在越南清苦，她一肩挑起經濟重擔，照顧兩名兒子及婆婆重任，孝行感動鄉親，獲選為全國孝行獎殊榮，今將北上獲表揚，她淚謝台南勞工局與志工一路默默相挺。

李氏金線從越南嫁至台灣後，迎來的卻是一連串的打擊，家人一個接一個病倒，還有兩名年幼的孩子，ㄧ家六口的生活重擔全落在她肩上。破舊的房子家徒四壁，屋頂漏水嚴重，歷經丈夫、公公病故，婆婆輕微中風，一肩扛起經濟重擔，壓力大到幾乎撐不下去。

在萬念俱灰下，卻因房屋修繕機緣，與台南市政府勞工局有了連結，志工們一次次的援助，讓李氏金線感受到台南最美人情味，她越挫越勇不離不棄的照顧一家老小，孝行傳至鄉鎮鄰里，更獲選今年全國孝行獎，今北上內政部接受頒獎表揚，勞工局與修繕志工夥伴們無一不為這位「台灣版的新住民阿信」鼓舞喝采。

勞工局表示，除協助房屋修繕，勞工局長王鑫基自2015年迄今，每一年都代表市長於過年前偕同大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會至李家中致贈年節禮金，2017年更致贈李家一台全新筆記型電腦，讓孩子課業學習更迅速有效能。

「有溫度的故事不孤單。」勞工局說，李氏李氏金線母愛事蹟，也在勞工局成果書「台南呷頭路」裡獻上感動賺取熱淚。幾年來，在勞工局陪伴下，已漸漸走出生命中低潮，榮獲全國孝行獎對她而言，是最甜美的鼓勵。

「台南，已是我第二故鄉！」李氏金線說，嫁來台灣後，陸續遇到許多善心人士，深深感受台南是充滿人情味的地方，讓身在異鄉的她不再感到無助孤單，未來的她會更加努力。

台南市政府勞工局長王鑫基（右）長期帶領大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協...
台南市政府勞工局長王鑫基（右）長期帶領大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會等社團關懷李家。圖/台南市政府勞工局提供
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李氏金線（右一）與婆婆（右二）兩名兒子在台南下營賀建里居處。記者謝進盛／攝影
李氏金線（右一）與婆婆（右二）兩名兒子在台南下營賀建里居處。記者謝進盛／攝影
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