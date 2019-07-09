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嘉市射擊選手獲得金牌 市長黃敏惠臉書表揚

2019-07-09 20:51聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市選手劉宛渝（左一）奪得世大運金牌。照／嘉義市府提供
嘉義市選手劉宛渝（左一）奪得世大運金牌。照／嘉義市府提供
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嘉義大學體育與健康休閒學系學生劉宛渝在2019年拿坡里世大運，在女子不定向飛靶決賽以39分技壓其他好手，進帳射擊隊史世大運首金，也獲得男女混合賽銀牌，劉是嘉義市選手，市長黃敏惠今天在臉書上表揚她，並預告今年她也將代表嘉義市參加10月在桃園舉辦的全國運動會。

教育處表示，劉高ㄧ開始學射擊，啟蒙教練是徐拓宇，明天返台後，將會與選手聯繫，會有公開表揚活動，目前市府也在核算獲得金牌的獎勵金。

嘉義市選手劉宛渝（左一）奪得世大運金牌。照／嘉義市府提供
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嘉義市選手劉宛渝（左一）奪得世大運金牌。照／嘉義市府提供
嘉義市選手劉宛渝（左一）奪得世大運金牌。照／嘉義市府提供
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嘉義世大運義大
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