關懷府城新住民 移民署參訪「容娥南向百貨」

2019-07-09 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



移民署「到府關懷宅配愛」行動服務列車，今天前往台南市安南區拜訪越南新住民童氏容及黎雪娥，參觀兩人共同開設的「容娥南向百貨」，除感謝她們用心搭建台、越民間橋樑的付出與貢獻，一行人在描繪著兩國國旗及國花的越南傳統斗笠上簽名，象徵人民友好，和諧共榮。

移民署署長邱豐光今天和陸委會法政處處長蔡志儒、海基會法律處副處長劉慧玲，前往台南市「容娥南向百貨」參訪，和跟一般販賣日用品及食物為主的東南亞商店不同，童氏容及黎雪娥為了深化國人對於新住民母國文化的認識，而非僅停留在河粉、春捲等美食，特別以藝品、圖畫及服飾等文化商品為擺設重點，已逐漸成為社區中推動南向文化交流的重要據點。

童氏容曾獲得移民署「新住民及其子女海外培力計畫」及「新住民及子女培力與獎助學金」等資源挹注，開心的說：「感謝政府扶持新住民姊妹成長茁壯，讓她從一個平凡的家庭主婦蛻變成多元文化講師，臺灣給了新住民追夢的勇氣及舞臺，我們也會努力成為國家南向交流的希望種子。」