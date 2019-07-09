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關懷府城新住民 移民署參訪「容娥南向百貨」

2019-07-09 19:40聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

移民署「到府關懷宅配愛」行動服務列車，今天前往台南市安南區拜訪越南新住民童氏容及黎雪娥，參觀兩人共同開設的「容娥南向百貨」，除感謝她們用心搭建台、越民間橋樑的付出與貢獻，一行人在描繪著兩國國旗及國花的越南傳統斗笠上簽名，象徵人民友好，和諧共榮。

移民署署長邱豐光今天和陸委會法政處處長蔡志儒、海基會法律處副處長劉慧玲，前往台南市「容娥南向百貨」參訪，和跟一般販賣日用品及食物為主的東南亞商店不同，童氏容及黎雪娥為了深化國人對於新住民母國文化的認識，而非僅停留在河粉、春捲等美食，特別以藝品、圖畫及服飾等文化商品為擺設重點，已逐漸成為社區中推動南向文化交流的重要據點。

童氏容曾獲得移民署「新住民及其子女海外培力計畫」及「新住民及子女培力與獎助學金」等資源挹注，開心的說：「感謝政府扶持新住民姊妹成長茁壯，讓她從一個平凡的家庭主婦蛻變成多元文化講師，臺灣給了新住民追夢的勇氣及舞臺，我們也會努力成為國家南向交流的希望種子。」

邱豐光表示，「容娥南向百貨」將愛與夢想建立在家庭上宗旨，和童氏容及黎雪娥兩人為了圓夢所投注的心力，令人感動。目前已經有超過54萬名新住民在台灣這塊土地上生活，加上第二代更將近百萬人，移民署近年執行「新住民及其子女築夢計畫」等多項培力方案，期盼能夠協助更多新住民朋友及其子女，發揮語言及多元文化優勢，共同讓台灣在國際上更加璀璨耀眼。

移民署「到府關懷宅配愛」行動服務列車，今天前往台南市安南區參訪「容娥南向百貨」。...
移民署「到府關懷宅配愛」行動服務列車，今天前往台南市安南區參訪「容娥南向百貨」。圖/移民署台南市專勤隊提供
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