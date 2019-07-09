獄中發助學金成效良好 法師：孩子無辜再多困難也要做

2019-07-09 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



嘉義真如禪寺釋了空無雲法師多年來持續捐助雲林監獄收容人的子女獎助學金，今天再頒發獎學金給收容人子女，了空法師說，幾年來獎勵助學成效良好，有人卻指他是在幫助犯錯的人，但孩子無辜，尤其父或母不在身邊更須要幫助，他不會因而停下腳步，將持續幫助這些最需要幫助的孩子。

雲林監獄今天邀請收容人家屬、子女參加獎助學金頒贈典禮，典獄長林憲銘感謝法師長期來無私的關懷與協助，透過助學金也讓收容人子女學習知福及感恩，家庭連結更緊密，讓收容人更有信心面對未來，改過自新。

了空法師表示，自100學年度開辦獎學金，至今已有662人次收容人的子女受惠，發出金額已累計300餘萬元，期能拋磚引玉讓更多人來關懷收容人子女，畢竟孩子是無辜的，未來有無限可能。

因毒品被判刑30年的葉姓收容人，育有3子女，他雖很認真在工場工作，有勞動金收入，但仍無法支應孩子的教育費用，他的子女在獎助學金幫助下，成績日益進步，他感謝法師讓他安心服刑，不為子女的學費煩憂。

他特別製作一張卡片代表獻給了空法師，感謝法師對他們這群社會邊緣人的援手，拉他們一把，出監後必將重新做人努力工作。