親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

誤會大了！扯到韓國瑜 宜蘭上億「農舍」竟是誤會

世大運／10M空氣手槍 余艾玟、郭冠廷混雙摘金

台南高中免試入學放榜 南一中南女最低門檻看這裡

2019-07-09 19:36聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南區高中免試入學與特色招生今天放榜，免試部分，南一中最低錄取分數為100分、南女98分，南二中男女皆為94分。

台南市教育局表示，本次免試入學繳交報名表學生總數為1萬1247人，計1萬628人獲錄取；特色招生考試分發入學完成繳交志願資料學生總數為2136人，計606人錄取。免試入學錄取率為94.49%，免試入學暨特色招生考試分發入學等兩管道合計錄取率為98.75%，獲錄取學生應於108年7月12日（星期五）上午完成報到。

教育局表示，以各類特殊生來看，免試入學部分，原住民學生計80人完成繳表，其中以一般生名額錄取者計26人，以外加名額錄取者計53人，1人透過特招考試管道錄取，全數獲錄取。身心障礙學生計133人完成繳表，其中以一般生名額錄取者計47人，以外加名額錄取者計83人，1人透過特招考試管道錄取，2人未錄取，總錄取率為99.06%。

教育局提醒，獲錄取學生應於108年7月12日（星期五）上午依各校簡章或各校指定時間及方式辦理報到，逾期視同放棄，如遇颱風致影響報到作業將另行通知報到時間。

教育局說明，分發作業完成後經統計尚有3908名缺額，各招生科實際缺額將於108年7月15日（星期一），依已報到學生聲明放棄錄取資格作業完成後覈實統計。教育局表示，有缺額學校可依據「高級中等學校辦理免試續招審查原則」辦理續招，相關資訊將於108年7月29日（星期一）前統一公布於教育部免試入學續招資訊網供查詢。

臺南區免試入學暨特色招生考試分發入學錄取公告：https://tn.entry.edu.tw

教育部免試入學續招資訊網：http://project.tnvs.tn.edu.tw/continu_stud/

免試入學教育局教育部
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

獄中發助學金成效良好 法師：孩子無辜再多困難也要做

2019-07-09 19:38

嘉義市府鋪平多條道路 黃敏惠感謝用路人體諒

2019-07-09 17:30

無力處理醃製廢水 雲林大埤恐不再續租酸菜醃漬槽

2019-07-09 17:22

嘉義火車站鐵路高架化後 將有高度商業開發園區

2019-07-09 14:20

雲林縣竹筍年產6萬公噸 正值產期縣府推廣食用

2019-07-09 13:29

行動支付通了 雲林縣無現金多元支付時代來了

2019-07-09 13:25

左鎮化石園區喜迎夏日活動 黃偉哲提醒登革熱防疫

2019-07-09 13:21

雲林垃圾山惡臭壟罩 居民苦不堪言揚言抗爭

2019-07-09 13:08

盛竹如為台電布袋戲配音 朝天宮省電偶劇將登場

2019-07-09 12:57

除雜草竟在路樹根部鋪柏油 網友：哪個天才？

2019-07-09 12:34

夏令營放生鳥爭議！義德寺稱每天誦經回向 縣府將約談

2019-07-09 10:53

打卡景點體驗水上遊憩！台江綠建築也能玩獨木舟、SUP立式划槳

2019-07-09 09:23

米堤飯店總經理買關閉輾米廠 獲國軍米商評鑑亞軍

2019-07-09 09:21

「信任危機」…循環農業絆腳石

2019-07-08 23:29

婦人熱暈趴地？竟是看公車時刻表

2019-07-08 23:23

派任就退休？「24天」校長惹議

2019-07-08 23:16

堆肥中心擬進駐白河 地方抗議

2019-07-08 22:55

熱情華裔ABC的熱歌勁舞 風靡了台灣的鄉下孩子

2019-07-08 18:52

雲林埤麻大排10多年未疏濬 縣府宣布即日起清淤

2019-07-08 16:01

台南下營南69線火燒珠橋瓶頸 市府完成引道拓寬

2019-07-08 14:47

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

台南擬設農業循環利用中心 民眾信心不足衍生絆腳石

2019-07-08 21:56
看更多

熱門文章

女導遊喊原住民番仔、稱嘉蘭村「失落的部落」引爆族人怒火

2019-07-09 15:02

半年3千張超速罰單罰不怕！彰化139線擬祭出區間測速

2019-07-09 12:14

苗栗縣前縣長傅學鵬媽媽過世 藍綠總統參選人致祭

2019-07-09 16:22

別撲空了！「台中林熙蕾」車禍 蔥油餅店暫停營業

2019-07-09 10:46

誤會大了！扯到韓國瑜 宜蘭上億「農舍」竟是誤會

2019-07-09 19:16

就是這間！台中購物節千萬豪宅大獎揭曉

2019-07-09 15:20

影／台中某公車司機開車好殺 闖紅燈全都錄

2019-07-09 14:03

除雜草竟在路樹根部鋪柏油 網友：哪個天才？

2019-07-09 12:34

酸甜爽口 屏東果農種「黃金山竹」有成

2019-07-09 07:41

換新購電動環保機車補助六都最高 桃園市民別忘權益

2019-07-08 21:32

中横封53天搶修明通車 工程人員涉險找路

2019-07-09 11:44

雙北公車上下車刷卡 溢扣投訴多

2019-07-08 22:58

不撤了！台24線三德檢查哨這些功能太重要

2019-07-09 19:12

雲林垃圾山惡臭壟罩 居民苦不堪言揚言抗爭

2019-07-09 13:08

影／巡高雄下水道 沈玉琳驚呼：比水溝髒一千倍

2019-07-09 18:10

新北稽查公車上下車刷卡溢扣 最高可罰9萬

2019-07-09 12:10

影／世紀鋼構買地回填營建土石方 民眾抗爭桃市府要開罰

2019-07-09 16:24

台聯掛違建看板諷韓國瑜「好想當總統」 1天後被拆下架

2019-07-09 17:26

社宅預定地標售遭疑賣地圖利 中市府：依法辦理

2019-07-08 21:48

促銷愛文芒果 新營民治議會廳周四2000分芒果冰品嘗

2019-07-09 15:41

洪慈庸質疑中市賣地炒房 吳皇昇：曾參也能殺人

2019-07-09 11:49

和李四川在下水道見證清淤 沈玉琳：很辛苦但很必要

2019-07-09 17:45

鬼門關前拉回 竹市OHCA患者救活、康復率創新高

2019-07-09 12:11

全國首創預抽、提早啟抽 蘆洲大排整治一期完成

2019-07-09 12:22

「地獄級」投49線 遊客心驚驚

2019-07-08 23:07

鐵工廠棄置廢油入愛河 高市環保局最高將重罰300萬

2019-07-09 16:52

國民黨初選民調開始 高市政界挺韓、挺郭 各自出招

2019-07-09 12:20

老機車汰換電動車 竹縣最高補助2.7萬

2019-07-08 23:31

海霸王等點交 不接管君鴻住宿券、餐券

2019-07-09 00:05

金酒與天福合作引爭議遭議員猛K 金酒： 經得起檢驗

2019-07-09 16:30

「農業循環資源利用研究中心」引爭議 白河居民抗爭

2019-07-09 15:33

夏令營放生鳥爭議！義德寺稱每天誦經回向 縣府將約談

2019-07-09 10:53

新北市府幫東來大廈住戶解決問題 同意都更過門檻

2019-07-09 00:07

派任就退休？「24天」校長惹議

2019-07-08 23:16

再創天梯榮景 投縣擬建地面纜車

2019-07-08 23:18

行動支付通了 雲林縣無現金多元支付時代來了

2019-07-09 13:25

玉山氣象站 守護台灣76年

2019-07-08 23:39

陸橋封 東大門夜市後端生意冷清

2019-07-08 23:18

嘉義火車站鐵路高架化後 將有高度商業開發園區

2019-07-09 14:20

暑假溫泉季 知本5家溫泉飯店可輪流免費泡湯1天

2019-07-09 14:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top