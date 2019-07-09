台南高中免試入學放榜 南一中南女最低門檻看這裡

2019-07-09 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南區高中免試入學與特色招生今天放榜，免試部分，南一中最低錄取分數為100分、南女98分，南二中男女皆為94分。

台南市教育局表示，本次免試入學繳交報名表學生總數為1萬1247人，計1萬628人獲錄取；特色招生考試分發入學完成繳交志願資料學生總數為2136人，計606人錄取。免試入學錄取率為94.49%，免試入學暨特色招生考試分發入學等兩管道合計錄取率為98.75%，獲錄取學生應於108年7月12日（星期五）上午完成報到。

教育局表示，以各類特殊生來看，免試入學部分，原住民學生計80人完成繳表，其中以一般生名額錄取者計26人，以外加名額錄取者計53人，1人透過特招考試管道錄取，全數獲錄取。身心障礙學生計133人完成繳表，其中以一般生名額錄取者計47人，以外加名額錄取者計83人，1人透過特招考試管道錄取，2人未錄取，總錄取率為99.06%。

教育局提醒，獲錄取學生應於108年7月12日（星期五）上午依各校簡章或各校指定時間及方式辦理報到，逾期視同放棄，如遇颱風致影響報到作業將另行通知報到時間。

教育局說明，分發作業完成後經統計尚有3908名缺額，各招生科實際缺額將於108年7月15日（星期一），依已報到學生聲明放棄錄取資格作業完成後覈實統計。教育局表示，有缺額學校可依據「高級中等學校辦理免試續招審查原則」辦理續招，相關資訊將於108年7月29日（星期一）前統一公布於教育部免試入學續招資訊網供查詢。

臺南區免試入學暨特色招生考試分發入學錄取公告：https://tn.entry.edu.tw

教育部免試入學續招資訊網：http://project.tnvs.tn.edu.tw/continu_stud/