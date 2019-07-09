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這是孩子最愛的一堂課 雲林兒童成為AI科技天使

2019-07-09 18:26聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

「科丁教育」今天在北辰國小電腦教室開訓，小朋友開心玩電腦學程式。記者蔡維斌／攝影
「科丁教育」今天在北辰國小電腦教室開訓，小朋友開心玩電腦學程式。記者蔡維斌／攝影
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為讓孩子提早接觸電腦程式語言，培養邏輯分析、流程控制等能力，雲林縣議員蔡岳儒和北港宗聖扶輪社，針對雲林弱勢的夜光天使班學童，推動「大手牽小手科丁(Coding)教育」，共有北港和水林地區數十名學童接受雲端科技訓練，讓孩子搖身變成AI「科技天使」。

「科丁教育」今天在北辰國小電腦教室開訓，校長陳明誌表示，108新課綱將實施，同時為迎接AI時代的來臨，電腦資訊和語言程式的識讀、設計，已成未來小學教育紮根的重點，所以國小階段的資訊教育，也已從資訊融入教學進化到程式語言設計，比過去的科技教育再邁前一步。

蔡岳儒說，為讓偏鄉孩童能提早接受資訊教育，紮實基礎能力，特聘資訊老師開辦AI育樂營，希望透過活潑生動的教材，讓學童認知電腦程式，不再是遙不可及課程。

陳校長說，因應108課綱今年小學加入科丁教育，從一年級起規劃一系列的資訊教育課程，並選出高年級學生組成程式設計與運算思維的培訓隊，暑假開訓，期待未來能參加國內外的程式設計競賽；下一階段更將把資訊教育融入教學活化生活與資訊潮流接軌。

婦幼關懷協會理事長張麗紅說，科丁起跑，也是孩子最喜歡的一堂課，大家學起來很開心，期待未來偏鄉孩子也能透過學習Scratch創作出更廣泛、更多樣的互動式媒體，她對孩子充滿信心。

蔡岳儒感謝科丁聯盟協會提供偏鄉學童學習科丁課程的機會，加速孩子與世界接軌，可說給了孩子一把開啟世界的鑰匙，讓小朋友及早進入雲端世界，激發創造力，讓科丁在雲林遍地開花，許孩子一個未來，讓這群夜光天使變成AI科技天使。

「科丁教育」今天在北辰國小電腦教室開訓，小朋友開心玩電腦學程式。記者蔡維斌／攝影
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