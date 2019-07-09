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翁章梁觀摩大阪治水經驗 供嘉義縣參考

2019-07-09 18:02中央社 嘉義縣9日電

有鑑於全球氣候變遷加劇，降雨頻繁，嘉義縣長翁章梁日前率團參訪日本西大阪治水事務所，希望汲取大阪府治水經驗，作為縣府治水參考。

嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，全球氣候變遷加劇，海平面不斷升高，嘉義縣沿海也面臨暴雨侵襲、海水倒灌的雙重危機，為了改善沿海地層下陷區的淹水問題，翁章梁特別率團參訪西大阪治水事務所。

縣府表示，大阪地區遠古時期為內海，經土砂堆積後成為沖積平原，由於地勢低窪，水路眾多，江戶時期以來就有「水都」之稱；大阪地區在1930年代因超抽地下水，地層下陷嚴重，翁章梁認為與嘉義縣沿海條件很像。

翁章梁在參訪海嘯高潮防禦中心時指出，嘉義縣在治水防災方面，除了加強防潮閘門、堤防、抽水站等水利設施的興建與維護外，防災觀念與教育可參考並納入大阪經驗，作為防災宣導的一環。

此外，流經大阪平原的淀川，在整治過程中，將生態保護及古蹟納入水環境的營造項目，翁章梁認為日本的務實作法不僅保護民眾遠離水患，且尊重物種發展及感念先人打拚的思維與概念，都值得嘉義縣學習。

預定明天搭機返台的翁章梁下午轉往瀨戶內海的淡路島參訪，汲取淡路島地方創生概念及操作經驗，以及地方如何整合產業、社區活化和青年就業，希望作為嘉義縣未來推動地方創生的借鏡。

大阪嘉義翁章梁
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