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無力處理醃製廢水 雲林大埤恐不再續租酸菜醃漬槽

2019-07-09 17:22聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林縣大埤鄉是國內酸菜生產重鎮，但大埤鄉公所無力處理酸菜醃漬廢水，近期向業者宣布今年11月30日不再續租醃漬專區216座醃漬槽；雲林副縣長謝淑亞等人今天到場會勘，盼向中央爭取3800萬元經費協助解決廢水問題。

大埤鄉公所農業課指出，大埤酸菜供應量佔全國8成以上，但長年來有醃漬後高鹽份廢水污染問題，因此公所爭取中央打造酸菜專業區，裡頭有216座醃漬槽，不過廢水處理設施維護管理飆漲，11年前暫時停擺，廢水全暫存80座醃漬槽，目前已累積3、4千公噸廢水。

農業課表示，公所目前委託中興大學生物產業機電工程學系教授謝禮丞研究團隊協助研發「隧道式日照蒸發結晶設施」，經測試可有效處理廢水，但建設經費上千萬元，地方無力負擔，而廢水暫存空間已飽和，因此才會告知業者不再續租。

謝淑亞今天與縣府秘書長張志銘、農業處長張鴻猷、大埤鄉長林森寶與大埤農會總幹事吳錦凉一同到酸菜專業區瞭解問題及現況。

謝淑亞表示，酸菜是大埤鄉重要的農特產，但隨著環境意識抬頭，要兼顧環境與經濟下，縣府已協助大埤公所提出3800萬元醃製廢水、廢結晶鹽處理及廢菜菜渣減廢設施計畫，近期將向農糧署爭取經費，以利酸菜產業發展。

秘書長張志銘也指出，關於酸菜專業區的環保規範及重新申請廢水貯留問題，也會請環境保護局給予公所必要的協助，並持續檢討如何提升專業區使用率及酸菜的附加價值。

大埤鄉公所宣布今年11月30日起租約到期，不再續租醃漬專區216座醃漬槽。記者李...
大埤鄉公所宣布今年11月30日起租約到期，不再續租醃漬專區216座醃漬槽。記者李京昇／攝影
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大埤鄉長林森寶（左一）向副縣長謝淑亞（右二）提出地方難處。記者李京昇／攝影
大埤鄉長林森寶（左一）向副縣長謝淑亞（右二）提出地方難處。記者李京昇／攝影
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大埤鄉醃漬專區216座醃漬槽將不再續租。記者李京昇／攝影
大埤鄉醃漬專區216座醃漬槽將不再續租。記者李京昇／攝影
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