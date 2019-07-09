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新住民開南向百貨店 移民署勉助台越交流

2019-07-09 17:16中央社 台南9日電

越南新住民童氏容、黎雪娥在台南市安南區合力開設「容娥南向百貨」，以藝品、服飾等文化商品為主，逐漸成為社區的台、越文化交流據點，移民署邱豐光今天特地前往勉勵。

35歲的童氏容、36歲的黎雪娥都嫁到台灣多年，各自有未成年的子女及工作，童氏容從事越南語教學，黎雪娥在科技廠擔任作業員。

童氏容說，開店的宗旨是「愛與夢想建立在家庭上」。為讓家庭都能維持正常生活，所以開店營業時間也很特別，採預約預留服務方式，保留專屬時段讓客戶慢慢挑選，還可一邊聆聽詳細介紹。

童氏容表示，感謝政府扶持新住民姊妹成長茁壯，讓她從一個平凡的家庭主婦蛻變成多元文化講師。台灣給了新住民追夢的勇氣及舞台，她們也會努力成為國家南向交流的希望種子。

邱豐光與陸委會法政處處長蔡志儒、海基會法律處副處長劉慧玲等人，今天搭乘「到府關懷宅配愛」行動服務列車，前往台南拜訪「容娥南向百貨」；並在越南傳統斗笠上描繪台、越兩國的國旗及國花，象徵人民友好，和諧共榮。

邱豐光表示，童氏容及黎雪娥兩人為了圓夢所投注的心力，非常令人感動。目前已經有超過54萬名新住民在台灣生活，加上第二代更將近百萬人。

他說，移民署近年執行「新住民及其子女築夢計畫」等多項培力方案，希望能協助更多新住民及其子女發揮語言及多元文化優勢，以智慧及創意活絡社會經濟，促進民間觀光交流，讓台灣在國際上更加耀眼。

新住民移民署邱豐光
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