重劃30年的農區急雨成災 蘇治芬帶水利官員總體檢

2019-07-09 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣北港鎮扶朝農地重劃區的主要排水「後溝中排」，重劃已超過30年，早已無法因應多變的氣候，廣大農區遇雨成災，扶朝和水埔里農民群起向立委蘇治芬陳情，今天下午會同農委會水利處官員，對農區所有排、給水展開總體檢，預計將以500多萬元全面改善，還給農民一個完善的農耕空間。

北港鎮前鎮長張勝智也隨行關切農區改善計畫，他說，後溝中排是扶朝及水埔兩大農區的主要排水，可說是農區的水利命脈，但自民國75年重劃至今已超過30之久，早已無法因應驟變的氣候，只要急雨一來，積水來不及宣洩，尤其低窪農田更是一片汪洋，由於排水權責難分，致整治一再拖延。

立委蘇治芬今天偕同農委會農田水利處長謝勝信、雲林農田水利會等相關水利官員及縣議員蔡岳儒、鎮代許玉明等數十人浩浩蕩蕩進行會勘，蘇治芬期待治水一次完成，不可再東做一塊西做一塊。經各單位釐清權責後，水利處將補助564萬元，由雲林農田水利會辦理設計及工程發包，包括鄰近支線也一併改善。

隨後，一行人轉往巡視市區華勝路的竹圍中排與北港農田給水道廢除案。張勝智說，該排水和給水流經北港市區，水利會早已沒使用，既沒有灌溉功能也不廢除，嚴重影響沿線住戶的出入，徒增病媒髒亂，居民再三陳情，期能廢除中排和給水道，將來用來拓寬道路或其他功用，以符合地方交通需求。