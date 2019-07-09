台南市社區治安觀摩會 小小警察進場萌翻了

2019-07-09 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市社區治安研習觀摩活動，今年由績優社區─北區振興里和市政府共同辦理，今天下午在振興里活動中心舉行，300多人參與；最吸晴的莫過於社區內30名小小警察及北區振興里巡守犬到場，小小警察生力軍，精神抖擻的隊整進場，向市長黃偉哲報告願意守護社區安全，可愛模樣萌翻在場所有人。

北區振興里在里長童小芸帶領下，2017年成立社區守望相助隊，與轄區分局、派出所合作密切，成效有目共睹，經近3年積極投入社區治安工作，進而獲得民國107年本市守望相助隊評鑑特優單位(第1名)，深受肯定，同時振興里亦獲得2018年推動社區治安工作評鑑-治安社區成長組績優社區，實屬不易。

社區治安研習觀摩活動除於會中由市長頒獎表揚台南市2018年績優社區，一般組北區正覺社區、南區文南社區、金華社區及新營區太子社區，成長組北區振興里及安南區塩田社區。