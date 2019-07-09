「農業循環資源利用研究中心」引爭議 白河居民抗爭

2019-07-09 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



農委會有意在台南白河嵌頭里設置農業資源循環利用研究中心，居民不滿緊鄰住宅區，憂心未來散發的惡臭味將汙染環境，立委葉宜津、市議員李宗翰、劉米山下午前往現場拉布條高喊抗議表達不滿。

台南市政府農業局重申，為去化酪農區及畜禽產業畜禽糞問題，設置農業循環資源利用研究中心是政府重要工作，市長黃偉哲特別指示農業資源化研究中心設置必須避免造成臭味、作好環境綠美化及避免影響民眾生活，關於白河區及其他幾處選址案，農業局會傾聽民眾聲音，會將意見向農委會反映，請農委會設置資源利用研究中心應秉持「零臭味、零汙染、零排放、遠離聚落」等原則。

葉宜津指出，近來接到民眾反映，指稱農委會輔導「農業資源循環利用研究中心」一事，為便宜行事只尋找台糖用地，白河考量用地不僅止距離周邊住家不到300公尺，根本違反農委會自己當初對畜牧業者與民眾承諾的最少應距離住宅一公里以上規範，要求農委會、農業局應該重新慎選場地。

李宗翰說，農委會為解決目前畜牧業排泄物處理問題推動，立意良善；但從6月至今，用地問題不只白河，其他地點也遇到民眾抗議，李宗翰建議農委會、農業局召開公聽會或說明會，清楚溝通，避免美意消失。

劉米山強調，此研究中心若使用台糖用地，仍應當支付租金，並未因此降低開發成本，避免被質疑圖利特定一方。