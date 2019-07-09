嘉義火車站鐵路高架化後 將有高度商業開發園區

2019-07-09 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台鐵局長張政源拜會嘉義市長黃敏惠，希望鐵路高架化後能做整合性開發。記者李承穎／攝影 分享 facebook 台鐵局長張政源昨天帶領團隊拜會嘉義市長黃敏惠，希望未來嘉義火車站鐵路高架化後，可以合作開發車站園區，市府指出，鐵路高架化後，剩餘的土地，可以做商業性開發，例如引進嘉義市的木都文化、百貨、飯店和科技產業等，目前市府已通過第一階段的鐵路用地變更，讓土地未來可以高強度使用，促進嘉義市經濟發展。

黃敏惠說，鐵路高架化不是把鐵路提高而已，更重要的是，藉由鐵路高架化去縫合原本被鐵路分割的城市，並且藉由都市更新的機會，讓整個嘉義市透過車站區、路廊沿線，帶動城市的面貌與經濟體質的改變，高架化是翻轉城市發展的機會，能讓更多人看見「嘉義的美」。

張政源說，嘉義市是雲嘉嘉南觀光消費休閒中心，新車站將引進很多不同的商業經營模式，例如商場、住宿、餐飲、文創園區等，多元的樣貌、符合現今商業潮流，站區將具有極大吸引力與集客力，對於嘉義市未來的經濟發展，肯定大有助益。

嘉義市交通處長鄭君健說，未來都市計畫的第二階段，會擴及園區外圍的民間用地，包括中山路、林森西路、博愛路和民族路等大區塊，拆掉嘉雄和北興兩座陸橋後，與車站園區做整合性開發。

鄭君健說，目前國內外的車站開發，都朝車站經濟發展，例如，有些日本車站大樓及周邊地區有八成是商業使用，其他才是鐵道本業，在台灣則有台北市的南港車站有垂直的商業大樓，未來嘉義火車站的全新風貌也會朝這方向發展，但會朝平面式的土地做商業發展，已與台鐵局建立溝通平台，讓交通便利之餘，還能促進經濟。