雲林縣竹筍年產6萬公噸 正值產期縣府推廣食用

2019-07-09 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



據統計雲林縣竹筍去年種植面積4006.53公頃，總產量約6萬3924公噸，佔全國25.46%，近期是產季，但因產量多導致價格不看好，副縣長謝淑亞等人今天到古坑瞭解產銷概況，也盼望透過各種方式來協助農民行銷。

民間農民團體及加工業者表示，目前帶殼麻竹筍產地收購價約每公斤7.5元，去年同期為6元；剝殼麻竹筍收購價，則約每公斤13、14元，去年同期產地價為11到14元，今年價格不高。

麻竹筍主要分鮮食和加工筍2種，鮮筍主要通路有果菜市場、超市等，平均生產成本每公斤14.62元；加工筍則是農民採收後自行加工或賣給加工廠，接著銷售到食品廠、傳統市場或餐飲業，平均生產成本則9.22元。

副縣長謝淑亞、縣府農業處長張鴻猷與古坑鄉長沈勝騰、農糧署雲林辦事處主任劉信良今天前往古坑鄉筍園瞭解產銷概況，謝說，雲林竹筍總產量約6萬3924公噸，每公頃單位產量約1萬6031公斤，面積約佔全國14.58%，產量約佔全國25.46%。

她表示，雲林竹筍產量全國數一數二，品質產量也都提昇，現在價廉物美，歡迎全國鄉親多多選購食用，另配合農糧署加工補助措施，即日起至9月30日，加工廠商以帶殼筍每公斤8.5元以上向農民採購麻竹筍者，農糧署補助加工處理費每公斤1.5元，預計採購總數量3000公噸。