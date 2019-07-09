行動支付通了 雲林縣無現金多元支付時代來了

2019-07-09 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣推動行動支付，在跨單位合作下，民眾可透過行動支付繳交政府規費、罰鍰、學雜費、地方稅繳納及小額消費等，縣長張麗善表示，將加速推展行動支付普及，民眾在家就可以輕鬆完成繳費。

在台灣票據交換所董事長陳秋棠、台銀電子金融部高級襄理陳威彬、台灣資料科學公司執行長卓瑩鎗等人見證下，張麗善宣告雲林縣規費罰鍰多元繳款暨國中小學雜費無現金行動支付正式啟動。

張麗善表示，行動支付時代已來臨，信用卡、電子票證及APP已成為民眾日常生活中重要支付工具，過去大家常覺得「行動支付在雲林不通」，現在雲林與財團法人台灣票據交換所合作，導入嗶嗶繳繳費管道，率先中南部縣市將規費、罰鍰及學雜費繳納行動化，民眾透過手機掃描三段式條碼即可繳交規費、罰鍰及學雜費，讓繳費更便利。

計畫處長李明岳指出，在行動支付小額消費推動上，雲林縣已有48間傳統店家申請，為雲嘉嘉南地區最多，推廣成效最佳，目前縣府嘗試將舊式風情的西螺老街與往年瀰漫咖啡香的古坑華山咖啡大道，導入智慧科技和智慧零售新力量，重新帶給民眾不同的「老街新風華」。