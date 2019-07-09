親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

長榮機師揚言送「特別餐」給反罷工者 遭記2大過免職

變態小說有罪嗎？土耳其舉國圍剿的《翡翠公寓》

行動支付通了 雲林縣無現金多元支付時代來了

2019-07-09 13:25聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣推動行動支付，在跨單位合作下，民眾可透過行動支付繳交政府規費、罰鍰、學雜費、地方稅繳納及小額消費等，縣長張麗善表示，將加速推展行動支付普及，民眾在家就可以輕鬆完成繳費。

在台灣票據交換所董事長陳秋棠、台銀電子金融部高級襄理陳威彬、台灣資料科學公司執行長卓瑩鎗等人見證下，張麗善宣告雲林縣規費罰鍰多元繳款暨國中小學雜費無現金行動支付正式啟動。

張麗善表示，行動支付時代已來臨，信用卡、電子票證及APP已成為民眾日常生活中重要支付工具，過去大家常覺得「行動支付在雲林不通」，現在雲林與財團法人台灣票據交換所合作，導入嗶嗶繳繳費管道，率先中南部縣市將規費、罰鍰及學雜費繳納行動化，民眾透過手機掃描三段式條碼即可繳交規費、罰鍰及學雜費，讓繳費更便利。

計畫處長李明岳指出，在行動支付小額消費推動上，雲林縣已有48間傳統店家申請，為雲嘉嘉南地區最多，推廣成效最佳，目前縣府嘗試將舊式風情的西螺老街與往年瀰漫咖啡香的古坑華山咖啡大道，導入智慧科技和智慧零售新力量，重新帶給民眾不同的「老街新風華」。

張麗善說，除了在地商圈外，縣府也導入無現金多元支付機及物聯網販賣機，可透過信用卡、悠遊卡、一卡通、台灣Pay、Line Pay、街口支付、Android Pay、Apple Pay等行動支付消費，讓在地商家上架雲林縣特色良品，提供洽公民眾及縣府同仁在縣府就能選購雲林良品，未來也將視營運績效，拓展至雲林縣其他公部門設置。

雲林縣推動行動支付，在跨單位合作下，民眾可透過行動支付繳交政府規費、罰鍰、學雜費...
雲林縣推動行動支付，在跨單位合作下，民眾可透過行動支付繳交政府規費、罰鍰、學雜費、地方稅繳納及小額消費等。記者陳雅玲／攝影
分享
雲林縣推動行動支付，在跨單位合作下，民眾可透過行動支付繳交政府規費、罰鍰、學雜費...
雲林縣推動行動支付，在跨單位合作下，民眾可透過行動支付繳交政府規費、罰鍰、學雜費、地方稅繳納及小額消費等，縣長張麗善（右）體驗行動支付的便利。記者陳雅玲／攝影
分享

張麗善信用
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

雲林垃圾山惡臭壟罩 居民苦不堪言揚言抗爭

2019-07-09 13:08

除雜草竟在路樹根部鋪柏油 網友：哪個天才？

2019-07-09 12:34

夏令營放生鳥爭議！義德寺稱每天誦經回向 縣府將約談

2019-07-09 10:53

嘉義火車站鐵路高架化後 將有高度商業開發園區

2019-07-09 14:20

雲林縣竹筍年產6萬公噸 正值產期縣府推廣食用

2019-07-09 13:29

左鎮化石園區喜迎夏日活動 黃偉哲提醒登革熱防疫

2019-07-09 13:21

盛竹如為台電布袋戲配音 朝天宮省電偶劇將登場

2019-07-09 12:57

打卡景點體驗水上遊憩！台江綠建築也能玩獨木舟、SUP立式划槳

2019-07-09 09:23

米堤飯店總經理買關閉輾米廠 獲國軍米商評鑑亞軍

2019-07-09 09:21

「信任危機」…循環農業絆腳石

2019-07-08 23:29

婦人熱暈趴地？竟是看公車時刻表

2019-07-08 23:23

派任就退休？「24天」校長惹議

2019-07-08 23:16

堆肥中心擬進駐白河 地方抗議

2019-07-08 22:55

熱情華裔ABC的熱歌勁舞 風靡了台灣的鄉下孩子

2019-07-08 18:52

雲林埤麻大排10多年未疏濬 縣府宣布即日起清淤

2019-07-08 16:01

台南下營南69線火燒珠橋瓶頸 市府完成引道拓寬

2019-07-08 14:47

搭公車要接地氣？ 阿婆趴地上看公車時刻表

2019-07-08 14:09

賣冰阿伯默默清水溝10多年 社區變乾淨不淹水更無病媒

2019-07-08 14:09

她嫁來台竟比越南還苦 獲全國孝行獎笑：最苦的已過

2019-07-08 14:04

樟湖國中小8月起公辦民營 派任新校長月底即退休惹議

2019-07-08 13:12

農村旅遊獲好評 雲林二休閒農業區獲獎明接受表揚

2019-07-08 12:39

雲林華山、樟湖及永光派出所 3新所長7月上任

2019-07-08 12:01

婆婆鬧我？她回南部夫家 白飯+芒果還問：淋醬油嗎？

2019-07-08 11:11

影／反對農委會「堆肥中心」進駐 居民揚言誓死抗爭

2019-07-08 10:51

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

台南擬設農業循環利用中心 民眾信心不足衍生絆腳石

2019-07-08 21:56
看更多

熱門文章

二行程機車汰舊換購電動二輪車 竹縣最高補助2萬7千元

2019-07-08 14:26

路殺事件再添一起！ 苗栗石虎剛飽餐後卻慘死

2019-07-08 19:07

驚人！屏東萬丹泥火山 相隔半年再度噴發

2019-07-08 18:29

半年3千張超速罰單罰不怕！彰化139線擬祭出區間測速

2019-07-09 12:14

杜氏刀法狂人杜元坤 樂當助人「紅包醫師」

2019-07-08 20:00

別撲空了！「台中林熙蕾」車禍 蔥油餅店暫停營業

2019-07-09 10:46

東大門夜市火災後兩樣情 受災攤商嘆沒遊客

2019-07-08 16:01

影／超夯迷你蒸汽小火車 新竹合興車站成親子遊必玩熱點

2019-07-08 18:52

除雜草竟在路樹根部鋪柏油 網友：哪個天才？

2019-07-09 12:34

雙北公車上下車刷卡 溢扣投訴多

2019-07-08 22:58

酸甜爽口 屏東果農種「黃金山竹」有成

2019-07-09 07:41

換新購電動環保機車補助六都最高 桃園市民別忘權益

2019-07-08 21:32

社宅預定地標售遭疑賣地圖利 中市府：依法辦理

2019-07-08 21:48

台南下營南69線火燒珠橋瓶頸 市府完成引道拓寬

2019-07-08 14:47

藍軍分裂脫黨助柯P選總統？鍾小平：將組里長後援會

2019-07-08 20:08

洪慈庸質疑中市賣地炒房 吳皇昇：曾參也能殺人

2019-07-09 11:49

派任就退休？「24天」校長惹議

2019-07-08 23:16

中横封53天搶修明通車 工程人員涉險找路

2019-07-09 11:44

高雄護理之家爆群聚延遲通報 院方：有做好管控隔離

2019-07-08 18:49

7歲玩疊杯才三個月勇奪多項全國獎 教練讚他有熱情

2019-07-08 18:47

玉山氣象站 守護台灣76年

2019-07-08 23:39

盧秀燕再攻中火 台電：搞混備轉、備用容量概念

2019-07-08 19:26

老機車汰換電動車 竹縣最高補助2.7萬

2019-07-08 23:31

再創天梯榮景 投縣擬建地面纜車

2019-07-08 23:18

國民黨初選民調開始 高市政界挺韓、挺郭 各自出招

2019-07-09 12:20

新北市府幫東來大廈住戶解決問題 同意都更過門檻

2019-07-09 00:07

米堤飯店總經理買關閉輾米廠 獲國軍米商評鑑亞軍

2019-07-09 09:21

「地獄級」投49線 遊客心驚驚

2019-07-08 23:07

海霸王等點交 不接管君鴻住宿券、餐券

2019-07-09 00:05

夏令營放生鳥爭議！義德寺稱每天誦經回向 縣府將約談

2019-07-09 10:53

新北稽查公車上下車刷卡溢扣 最高可罰9萬

2019-07-09 12:10

陸橋封 東大門夜市後端生意冷清

2019-07-08 23:18

熱情華裔ABC的熱歌勁舞 風靡了台灣的鄉下孩子

2019-07-08 18:52

美國GCTC逾120城市參加 台灣規模歷年最大鄭文燦任團長

2019-07-08 16:00

台南擬設農業循環利用中心 民眾信心不足衍生絆腳石

2019-07-08 21:56

考量健康及環保 澎湖老人餐食打算改用不鏽鋼餐具

2019-07-08 20:09

質疑中市賣地炒房 立委遭酸回

2019-07-08 23:35

鬼門關前拉回 竹市OHCA患者救活、康復率創新高

2019-07-09 12:11

協助都更還當起仲介！城鄉局帶東來大廈居民找租房

2019-07-08 16:23

影／獅子會捐LED發光式反光背心 提升員警執勤安全

2019-07-08 15:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top