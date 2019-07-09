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左鎮化石園區喜迎夏日活動 黃偉哲提醒登革熱防疫

2019-07-09 13:21聯合報 記者陳俞安╱即時報導

暑假來台南巿左鎮化石園區，夏日「犀」遊記給你優惠七十二變！暑假來臨，全國唯一「古生物樂園」－左鎮化石園區也特別準備滿滿的優惠及各類活動來歡迎全國大小朋友的熱情到來！園區特別與鄰近博物館、觀光景點、美食店家合作串連，提供超過20項優惠，只要購買百元園區門票，就同時省下至少超過千元的好康優惠，讓您省很大、優惠七十二變！

為加溫山區暑期文化觀光，台南市長黃偉哲今天特別親自主持記者會。黃偉哲表示，左鎮化石園區館藏豐富、活動頗受好評，開幕不到2個月，入園人數已超過15萬人次，暑假前單就6月份就有5萬9千人次，迄今門票收入累計近500萬元，紀念品店也有近百萬收入，可說是近期臺南觀光旅遊實至名歸的人氣王，預估本年度訪客可望突破 40萬人。

文化局長葉澤山指出，從7月1日起到9月底，民眾只要持化石園區票根，到合作的博物館、旅遊景點及古蹟就可以享有半價入園以上的優惠，「美食吃免驚」的在地好料更涵括了22家特色美食及冰店。另為推廣臺南在地暑期觀光，園區也和在地旅宿業者合作，外縣市民眾只要參加飯店指定專案，也都能獲得園區門票免費入園。

化石園區暑期滿滿活動的「大平台」一路延續到9月底，包括化石採集體驗的「足下寶藏」、科普知識的「奇幻學堂」、以自然生態為主題的「化石電影院－野望影展」等，為讓遠道而來的遊客都能體驗到左鎮在地特色農產及小吃，園區每月第4周舉辦有「牛食水市集」，現場結合街頭藝人演出及大型藝術拍照裝置，暑假期間園區吉祥物KiKi&KoKo也將於週末定時定點現身與大小朋友見面，詳細見面會時間請關注臉書消息。

黃偉哲也提到，登革熱疫情擴大，左鎮新景點化石園區也要加強防禦因為遊客數在例假日都有5000到6000人，所以變成防疫重點地區，因此區公所選擇於7/12在這榮和里活動中心舉行登革熱大誓師，並動員防疫志工，在全區十里進行家戶宣導及孳清工作。

台南市長黃偉哲親臨化石園區，宣傳夏日新活動。記者陳俞安／翻攝
台南市長黃偉哲親臨化石園區，宣傳夏日新活動。記者陳俞安／翻攝
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左鎮化石園區在暑假期間提供化石採集體驗、化石電影院、大型藝術拍這裝置等活動。記者...
左鎮化石園區在暑假期間提供化石採集體驗、化石電影院、大型藝術拍這裝置等活動。記者陳俞安／攝影
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化石黃偉哲
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

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