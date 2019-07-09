雲林垃圾山惡臭壟罩 居民苦不堪言揚言抗爭

2019-07-09 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣斗六市位於虎溪里的轉運站堆置2萬多噸垃圾，近日天氣溼熱，轉運站散發濃烈酸臭味，讓鄰近的莿桐鄉大美村民苦不堪言，在附近掛白布條抗議，揚言主管機關若不改善，將封路抗爭。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook 雲林縣斗六市位於虎溪里的轉運站堆置2萬多噸垃圾，近日天氣溼熱，轉運站散發濃烈酸臭味，讓鄰近的莿桐鄉大美村民苦不堪言，在附近掛白布條抗議，揚言主管機關若不改善，將封路抗爭。

斗六市垃圾轉運站的垃圾山從前年的8千多噸到現在已經堆積到2萬多噸，高達四層樓的垃圾山猶如「一暝大一寸」，持續生長，近日氣候濕熱，垃圾山傳出的酸臭味，讓鄰近的居民苦不堪言，家中窗戶更是24小時都不敢開。

莿桐鄉大美村與垃圾山所在地緊鄰，村長何順良說，最近吹南風，垃圾山的惡臭幾乎整天都壟罩全村，居民都很擔心健康會受到影響，他向環保局反映多次，都未獲得具體回應，如果縣府再不處理，不排除圍路抗爭。

環保局副局長林武宏表示，今年已經協助斗六去化4200噸，5、6月因各地焚化廠歲修，去化量減少，近日才逐漸恢復穩定，但全縣垃圾暫置量高達5萬多噸，一時半刻要解決垃圾問題，恐怕有難度，上周已向環保署尋求支援，現階段會協助公所消毒除臭，抑制味道，若斗六市公所願意提出垃圾打包計畫，環保局會協助爭取經費。