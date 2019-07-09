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盛竹如為台電布袋戲配音 朝天宮省電偶劇將登場

2019-07-09 12:57聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

台電邀請名主播盛竹如挑戰節電掌中戲「夏日嬉遊狂想曲」為土地公角色配音，台語處女秀...
台電邀請名主播盛竹如挑戰節電掌中戲「夏日嬉遊狂想曲」為土地公角色配音，台語處女秀將在北港朝天宮登場。記者蔡維斌／翻攝
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節省電力也能很有戲！台電透過創新思維，跨界打造第一部「節電大戲」巡迴公演，邀請聞名海內外的「義興閣掌中劇團」，為台電量身打造一部結合卡通風格的大頭偶，再以人偶共同演出的搖滾音樂劇，即將登場，尤其邀請名主播盛竹如首次挑戰幕後台語配音，笑果十足，精彩可期。

這部不同凡響的搖滾偶劇，將於8月3日縣在雲林北港朝天宮演藝廳盛大登場。台電期待透過偶劇，讓民眾了解生活中節電的訣竅，好看又教大家省錢，限於場地觀眾席限制，民眾可提早上網報名。

台電2019年節電列車於8月3日至雲林縣演出節電大戲「夏日嬉遊狂想曲」，透過改編的西遊記，穿越劇情及喜劇的手法呈現，讓「偶們」一起節電。

義興閣掌中劇團特地為台電量身訂做台電大頭偶及節電主題曲，並打破傳統的戲台框架形式，以搖滾音樂舞台劇呈現。台電說，廟口看布袋戲是典型台灣文化，所以這場「節電大戲」特選在北港朝天宮演出，更具意義。

台電表示，透過創新搖滾樂結合傳統戲劇，讓民眾了解地球能源的受限性，及每度電取之不易的道理，讓大家從劇中輕鬆學習生活節電方法，共同珍惜能源。

「讓我們繼續看下去！」名主播盛竹如首次受邀以台語為戲中的土地公角色配音，台電說，這是盛主播破天荒挑戰高難度的台語偶戲配音，事先由義興閣團長逐句傳授，可說是盛竹播的台語處女秀，十分難得。

盛竹如透過台電表示，他平常就有節電的好習慣，因為他認為一人節電就是為地球上所有人節電。

台電節電大戲「夏日嬉遊狂想曲」將於8月3日場在雲林北港朝天宮媽祖文化大樓3樓演藝廳盛大登場，表演中還穿插許多互動遊戲，並有涼感運動巾限量贈送。觀賞席次有限，民眾即日起可上「我節電，我驕傲」活動網站報名。若報名額滿，歡迎上網關注電力粉絲團直播。

節電台電北港朝天宮盛竹如
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