玉井芒果季交通壅塞 分局出動空拍機維護交通

2019-07-09 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



玉井在芒果盛產期時常湧入大批遊客，造成交通打結。記者陳俞安/翻攝 分享 facebook 台南市政府警察局玉井分局針對今年芒果產季期間編排交通疏導勤務，維持行車順暢，預防交通事故發生。玉井分局分局長楊青垂表示，玉井區是「芒果的故鄉」，6月至8月芒果盛產期間皆湧入大量遊客，但玉井老街道路狹小停車空間有限，玉井分局已規畫交通疏導計畫，在易造成壅塞街道路口派員實施交通管制。

玉井中正路、中華路周邊芒果冰店及其他芒果相關產品商店林立，易發生民眾違規停車、交通秩序紊亂現象。為維護玉井區老街商圈、百年廟宇北極殿、噍吧哖紀念館等觀光旅遊景點道路交通順暢，並顧及市民、所有用路人行的權益，玉井分局於在盛產期，幾乎全體總動員，編排例假日的交通疏導警力，執行交通指揮疏導及全面加強違規停車告發取締，兼顧該地區防竊、預防交通事故發生及為民服務之功能。

交通局針對今年芒果季交通問題，於6月21日主動召集玉井區公所及玉井分局現地會勘，聽取在地玉井里民之意見，已製作臨時指示牌提供旅客行車路線參考，建議到訪遊客多利用綠線公車搭乘或將車輛停放離老街較遠處，再步行前往。

檢討今年芒果季交通路況，轄區各路段車流順暢，但周末兩日玉井老街及青果市場較易發生壅塞情形。楊青垂指出，基於維護交通及治安立場，會妥善運用警友會捐贈之空拍機，以科技執法方式，適時掌握立體交通路況動態，經由路口監錄系統即時監看車流，發生壅塞時，立即指揮線上人員前往處理。呼籲民眾遵守行車秩序，勿將貴重物品留置於車內，並注意隨身攜帶物品，以免引起宵小覬覦。