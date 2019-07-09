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夏令營放生鳥爭議！義德寺稱每天誦經回向 縣府將約談

2019-07-09 10:53聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣番路鄉佛教義德寺4日辦兒童夏令營放生儀式，錄製活動影像上傳臉書，網友批放生...
嘉義縣番路鄉佛教義德寺4日辦兒童夏令營放生儀式，錄製活動影像上傳臉書，網友批放生逾百隻小鸚鵡等小鳥，害死很多鳥寶，放生變放死，連日來各地鳥友陸續到寺廟救鳥。記者魯永明／攝影
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嘉義縣番路鄉佛教義德寺4日辦兒童夏令營放生儀式，錄製活動影像上傳臉書，網友批放生逾百隻小鸚鵡等小鳥，害死很多鳥寶，放生變放死，野鳥學會要求嚴懲，連日來遭網友抨擊，各地鳥友陸續到寺廟救鳥，寺方再度發表道歉聲明，對不幸逝世鳥兒，每天共修誦經及晚課回向；嘉縣府家畜疾病防治所近日將約談寺方處罰。

放生經網友踢爆後，連日各地鳥友及保育人士到寺廟救鳥，有人拿鳥網，有人置放鳥籠撒飼料誘捕，還有鳥友帶寵物鳥誘捕，許多小鸚鵡群聚棲息樹上或停電線桿上，警覺性高，一見人靠近就四散飛逸，有鳥友誘捕到小鳥帶回家養，寺方也置放飼料餵食，架小型帳網誘捕。

義德寺臉書再發道歉啟事說，身為帶領信眾修行出家人無可卸責，向社會大眾及教界僧俗二眾深表歉意，對附近社區居民帶來困擾感到抱歉。違反法規處分會積極配合單位調查。寺方也對社會大眾抨擊說明如下:第一時間下架影片刪文，並非隱藏證據，而是察覺影片似提供社會不好教育示範，下架減緩錯誤擴大。

法師放生後發現未飛起烏兒已進行救援，並交居士帶回養護，但因對鳥類認知不足，對棲息樹上小鳥並未干預，造成陸續死傷深感難過懺悔，感謝救鳥善心人士；6日早上關閉山門是因法師提醒，擔心野狗進入咬傷存活小鳥，後發現有民眾從隔壁社區翻牆入寺，隨即開山門請他們入寺救鳥。

救援小烏行動持續中，希望將小烏死傷降到最低，因擔心有非法人士藉此事件非法進入，或趁機捕走原生此處鳥類，若有意搜救小鳥善心人士，請與寺方聯絡。孩童教育成長營已聘環境教育老師對參與放生小朋友澄清教導，返家前再請保育人士教育。請大眾理性溝通。

家畜防治所說，依野生動物保育法未經核准釋放經飼養野生動物，得5萬元以上25萬元以下罰鍰，其致有破壞生態系之虞者，處50萬元以上250萬元以下罰鍰，另動物保護法也規定，飼主任意棄養動物，致有壞生態之虞，得處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

嘉義縣番路鄉佛教義德寺4日辦兒童夏令營放生儀式，錄製活動影像上傳臉書，網友批放生...
嘉義縣番路鄉佛教義德寺4日辦兒童夏令營放生儀式，錄製活動影像上傳臉書，網友批放生逾百隻小鸚鵡等小鳥，害死很多鳥寶，放生變放死，連日來各地鳥友陸續到寺廟救鳥。記者魯永明／攝影
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嘉義縣番路鄉佛教義德寺4日辦兒童夏令營放生儀式，錄製活動影像上傳臉書，網友批放生...
嘉義縣番路鄉佛教義德寺4日辦兒童夏令營放生儀式，錄製活動影像上傳臉書，網友批放生逾百隻小鸚鵡等小鳥，害死很多鳥寶，放生變放死，連日來各地鳥友陸續到寺廟救鳥。記者魯永明／攝影
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