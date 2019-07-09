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米堤飯店總經理買關閉輾米廠 獲國軍米商評鑑亞軍

2019-07-09 09:21聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉縣沿海偏鄉布袋鎮出身李麗裕(右二)，返鄉主持連續8年自掏腰包回饋故鄉，舉辦的學...
嘉縣沿海偏鄉布袋鎮出身李麗裕(右二)，返鄉主持連續8年自掏腰包回饋故鄉，舉辦的學童英文營，帶獲獎米堤好米與鄉親分享。圖／李麗裕提供
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「改造達人」南投縣米堤飯店總經理李麗裕再寫改造傳奇。

繼改造震災廢墟的米堤飯店，面臨關閉的北市南華高中，4年前買下因盜賣公糧倒閉拍賣的嘉義縣瑞記碾米廠，以「米堤好米」品牌上市，米界新秀迎戰老品牌米，榮獲108年度國防部全國遴選優質白米供貨廠商評比第二名。

米堤飯店總經理李麗裕4年前買下因盜賣公糧倒閉拍賣的嘉義縣瑞記碾米廠，以「米堤好米...
米堤飯店總經理李麗裕4年前買下因盜賣公糧倒閉拍賣的嘉義縣瑞記碾米廠，以「米堤好米」品牌上市，米界新秀迎戰老品牌米，榮獲108年度國防部全國遴選優質白米供貨廠商評比第二名。圖／李麗裕提供
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嘉義縣沿海偏鄉布袋鎮出身李麗裕，昨天返鄉主持連續8年自掏腰包回饋故鄉，舉辦的學童英文營開幕典禮，今天起至8月2日在過溝等國小登場，全部免費，他帶獲獎米堤好米與鄉親分享，另米堤飯店也榮獲中部最美飯店票選冠軍。

國防部舉辦全國遴選優質白米供貨廠商評比，經10名專家學者專業委員依嚴格辦法，逾1個月審酌白米品質、生管、供貨等10餘項評分，評比結果米堤好米獲極高評分，略遜於冠軍米西螺農會，榮獲第二名。

李麗裕為拚事業換肝重生，懷念半世紀前父親在家鄉經營「豐益米廠」，後不敵現代科技產業關廠，他以改造飯店、學校、經營事業成功經驗，買下倒閉瑞記碾米廠，當初與瑞記債權人、地方錢莊多次談判，重新招募員工，投入研究。

他將瑞記碾米廠改名豐益農業科技公司，利用米堤飯店經營理念，重新擦亮招牌，感念父親養育，藉此照顧農民、回饋鄉里，回想一路走來，與錢莊談判、公部門不支持等難關，如今苦盡甘來獲獎，他說「一切辛苦都值得了！」，問他為何投入米界？他說「感覺對了很重要！」。

李麗裕說，父親生前常說，濁水溪流域米全省第一，米堤好米以「環保、科技、養生」為宗旨，運用現代化科技管理，加上傳統碾米技術，採用日本先進鑽石研磨碾米機，絕不混劣質舊米與進口米，除部分契作外，只收優良稻米，煮出來的飯特別香甜Q感。

嘉縣沿海偏鄉布袋鎮出身李麗裕，昨天返鄉主持連續8年自掏腰包回饋故鄉，舉辦的學童英...
嘉縣沿海偏鄉布袋鎮出身李麗裕，昨天返鄉主持連續8年自掏腰包回饋故鄉，舉辦的學童英文營，今天起至8月2日在過溝等國小登場，全部免費。圖／李麗裕提供
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嘉縣沿海偏鄉布袋鎮出身李麗裕，返鄉主持連續8年自掏腰包回饋故鄉，舉辦的學童英文營...
嘉縣沿海偏鄉布袋鎮出身李麗裕，返鄉主持連續8年自掏腰包回饋故鄉，舉辦的學童英文營，帶獲獎米堤好米與鄉親分享。圖／李麗裕提供
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嘉義國防部農民
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