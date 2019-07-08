堆肥中心擬進駐白河 地方抗議

2019-07-08 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南報導



農委會有意在台南設置「農業循環資源利用中心」，市議員張世賢（右二）、白河崁頭里長陳惠君（左三）等人，向農業局長李朝塘（右三）遞交反對設立的連署書。 記者謝進盛／攝影 分享 facebook

農委會有意在白河崁頭農場等地設置「農業循環資源利用中心」，居民不滿當地非畜牧集中區，卻打算把每年幾十萬噸的動物排泄物運來，市議員張世賢等人昨天向農業局長李朝塘遞交連署書，李說，市長黃偉哲很重視，會以「零汙染、零臭味和遠離社區」等前提評估設置地點，並向農委會表達地方心聲。

農委會目前評估將中心設置在新營、白河、六甲、安定等台糖農場用地，全案還在選址階段，但地方阻力甚大。

張世賢、白河農會理事長吳清泉、崁頭里長陳惠君、崁頭社區發展協會理事長王西雄等人昨天向李朝塘表達地方心聲。張等人說，外地酪農和雞農賺錢，卻要堆肥到地方，里民們絕對不會接受。

「與住家就隔一條馬路，真的吃居民夠夠！」陳惠君表示，今天將在當地拉布條抗爭，一旦進駐一定圍路抗爭到底，希望中央重視基層聲音收回成命。

吳清泉也說，崁頭里每年的「東山佛祖遶境民俗節慶活動」是台南重要節慶，活動期間若飄異味，會造成信眾觀感不佳，且當地里內道路狹小，不利大型車輛進出。

農委會畜牧處說，該中心主要以沼氣發電為主，有機堆肥為輔，因台南除是畜產重鎮，還有畜產試驗所、農改場等機構，具產官學優勢，有機會成為全台各地示範點。

畜牧處說，中心要距離住宅區1公里以上，會達到零汙染等目標，今天將在工研院台南六甲院區辦理乾式醱酵沼氣發電技術說明會，澄清民眾對傳統堆肥場的臭味既定印象。