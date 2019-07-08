親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

堆肥中心擬進駐白河 地方抗議

2019-07-08 22:55聯合報 記者謝進盛／台南報導

農委會有意在台南設置「農業循環資源利用中心」，市議員張世賢（右二）、白河崁頭里長...
農委會有意在台南設置「農業循環資源利用中心」，市議員張世賢（右二）、白河崁頭里長陳惠君（左三）等人，向農業局長李朝塘（右三）遞交反對設立的連署書。 記者謝進盛／攝影
分享

農委會有意在白河崁頭農場等地設置「農業循環資源利用中心」，居民不滿當地非畜牧集中區，卻打算把每年幾十萬噸的動物排泄物運來，市議員張世賢等人昨天向農業局長李朝塘遞交連署書，李說，市長黃偉哲很重視，會以「零汙染、零臭味和遠離社區」等前提評估設置地點，並向農委會表達地方心聲。

農委會目前評估將中心設置在新營、白河、六甲、安定等台糖農場用地，全案還在選址階段，但地方阻力甚大。

張世賢、白河農會理事長吳清泉、崁頭里長陳惠君、崁頭社區發展協會理事長王西雄等人昨天向李朝塘表達地方心聲。張等人說，外地酪農和雞農賺錢，卻要堆肥到地方，里民們絕對不會接受。

「與住家就隔一條馬路，真的吃居民夠夠！」陳惠君表示，今天將在當地拉布條抗爭，一旦進駐一定圍路抗爭到底，希望中央重視基層聲音收回成命。

吳清泉也說，崁頭里每年的「東山佛祖遶境民俗節慶活動」是台南重要節慶，活動期間若飄異味，會造成信眾觀感不佳，且當地里內道路狹小，不利大型車輛進出。

農委會畜牧處說，該中心主要以沼氣發電為主，有機堆肥為輔，因台南除是畜產重鎮，還有畜產試驗所、農改場等機構，具產官學優勢，有機會成為全台各地示範點。

畜牧處說，中心要距離住宅區1公里以上，會達到零汙染等目標，今天將在工研院台南六甲院區辦理乾式醱酵沼氣發電技術說明會，澄清民眾對傳統堆肥場的臭味既定印象。

農委會白河遶境黃偉哲沼氣發電
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

「信任危機」…循環農業絆腳石

2019-07-08 23:29

婦人熱暈趴地？竟是看公車時刻表

2019-07-08 23:23

派任就退休？「24天」校長惹議

2019-07-08 23:16

熱情華裔ABC的熱歌勁舞 風靡了台灣的鄉下孩子

2019-07-08 18:52

雲林埤麻大排10多年未疏濬 縣府宣布即日起清淤

2019-07-08 16:01

台南下營南69線火燒珠橋瓶頸 市府完成引道拓寬

2019-07-08 14:47

搭公車要接地氣？ 阿婆趴地上看公車時刻表

2019-07-08 14:09

賣冰阿伯默默清水溝10多年 社區變乾淨不淹水更無病媒

2019-07-08 14:09

她嫁來台竟比越南還苦 獲全國孝行獎笑：最苦的已過

2019-07-08 14:04

樟湖國中小8月起公辦民營 派任新校長月底即退休惹議

2019-07-08 13:12

農村旅遊獲好評 雲林二休閒農業區獲獎明接受表揚

2019-07-08 12:39

雲林華山、樟湖及永光派出所 3新所長7月上任

2019-07-08 12:01

婆婆鬧我？她回南部夫家 白飯+芒果還問：淋醬油嗎？

2019-07-08 11:11

影／反對農委會「堆肥中心」進駐 居民揚言誓死抗爭

2019-07-08 10:51

嘉市公幼增10班 中籤率逾9成

2019-07-07 23:48

快捐血 嘉義O型血庫剩3天

2019-07-07 23:46

台南官田芒果節 果香料理吸買氣

2019-07-07 23:30

雲林筍價低 農糧署長允補助

2019-07-07 23:28

台南七股課輔班 伴弱勢生15年

2019-07-07 23:26

借鏡國外…公私幼共存 教育多元化

2019-07-07 23:13

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

台南擬設農業循環利用中心 民眾信心不足衍生絆腳石

2019-07-08 21:56
看更多

熱門文章

她嫁來台竟比越南還苦 獲全國孝行獎笑：最苦的已過

2019-07-08 14:04

二行程機車汰舊換購電動二輪車 竹縣最高補助2萬7千元

2019-07-08 14:26

搭公車要接地氣？ 阿婆趴地上看公車時刻表

2019-07-08 14:09

全國電力備載達16% 盧秀燕喊話中央「讓中火除役」

2019-07-08 10:32

竹山天梯沒人潮？ 將仿澳洲藍山公園設地面纜車

2019-07-08 14:08

路殺事件再添一起！ 苗栗石虎剛飽餐後卻慘死

2019-07-08 19:07

婆婆鬧我？她回南部夫家 白飯+芒果還問：淋醬油嗎？

2019-07-08 11:11

影／反對農委會「堆肥中心」進駐 居民揚言誓死抗爭

2019-07-08 10:51

高雄八五大樓君鴻歇業 董座張慶輝怒斥法院急什麼？

2019-07-08 10:37

台中太平700餘無主骨骸今安座 地方得到平靜

2019-07-08 11:22

賣冰阿伯默默清水溝10多年 社區變乾淨不淹水更無病媒

2019-07-08 14:09

苗市大同國小無體育班 卻於全國小學籃賽奪冠

2019-07-08 09:09

驚人！屏東萬丹泥火山 相隔半年再度噴發

2019-07-08 18:29

千年老樟超大「避雷針」隨侍在側 安全或礙眼引議論

2019-07-08 11:24

東大門夜市火災後兩樣情 受災攤商嘆沒遊客

2019-07-08 16:01

影／台中大坑500隻紫斑蝶漫天飛舞 盧秀燕說「哇」

2019-07-08 12:09

樟湖國中小8月起公辦民營 派任新校長月底即退休惹議

2019-07-08 13:12

台南下營南69線火燒珠橋瓶頸 市府完成引道拓寬

2019-07-08 14:47

君鴻酒店盼資遣費納入54億法拍款 雄院：依法辦理

2019-07-08 11:38

影／仿史前獨木舟出航沖繩 今早航程過半已逾百公里

2019-07-08 10:04

搭紅68公車到岡山之眼玩 也能順便逛航空教育館

2019-07-08 07:51

君鴻歇業 董座：希望員工資遣費列入優先債權

2019-07-08 11:31

換新購電動環保機車補助六都最高 桃園市民別忘權益

2019-07-08 21:32

影／終結海砂屋 淡水東來大廈今斷水斷電

2019-07-08 13:52

7歲玩疊杯才三個月勇奪多項全國獎 教練讚他有熱情

2019-07-08 18:47

開工動土拜拜 盧秀燕要求減香

2019-07-08 12:59

社宅預定地標售遭疑賣地圖利 中市府：依法辦理

2019-07-08 21:48

高雄護理之家爆群聚延遲通報 院方：有做好管控隔離

2019-07-08 18:49

藍軍分裂脫黨助柯P選總統？鍾小平：將組里長後援會

2019-07-08 20:08

熱情華裔ABC的熱歌勁舞 風靡了台灣的鄉下孩子

2019-07-08 18:52

盧秀燕再攻中火 台電：搞混備轉、備用容量概念

2019-07-08 19:26

影／獅子會捐LED發光式反光背心 提升員警執勤安全

2019-07-08 15:02

杜氏刀法狂人杜元坤 樂當助人「紅包醫師」

2019-07-08 20:00

美國GCTC逾120城市參加 台灣規模歷年最大鄭文燦任團長

2019-07-08 16:00

考量健康及環保 澎湖老人餐食打算改用不鏽鋼餐具

2019-07-08 20:09

影／超夯迷你蒸汽小火車 新竹合興車站成親子遊必玩熱點

2019-07-08 18:52

協助都更還當起仲介！城鄉局帶東來大廈居民找租房

2019-07-08 16:23

會勘梧棲路口交通改善 蔡其昌等人爭取中央2000萬元

2019-07-08 14:26

雲林埤麻大排10多年未疏濬 縣府宣布即日起清淤

2019-07-08 16:01

「反送中」效應？彰化綠營立委辦青年營報名熱烈

2019-07-08 18:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top