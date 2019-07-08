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台南擬設農業循環利用中心 民眾信心不足衍生絆腳石

2019-07-08 21:56聯合報 記者謝進盛╱即時報導

循環農業中的畜牧排泄物，常被當作沼氣發電再利用的原料，原本立意良善，但當前癥結是，類似情事長期來執行落實遭外界質疑，信任感不足，成為推動最大阻力。

根據資料顯示，台南市每年約飼養供應屠宰豬隻81萬4512頭、牛2萬5922頭及雞290萬隻，每年產生畜禽糞達38萬6334公噸。目前台南市現有兩處堆肥場，每年可處理畜禽糞廢棄物僅約5萬2000公噸；換言之，每年尚有超過30萬公噸畜禽糞待處理，再不解決，「屎」無葬身之處，不是不可能。

畜牧業者說，早年這些排泄物還可外賣給堆肥場、清運業者當肥料；近年來環保意識抬頭，清運條件嚴苛，甚至瀝乾清運反要支付一筆清運處理費，許多業者無法接受，如何解決該排泄物問題，讓業者越來越頭痛。

「信任度不足是主因！」官員們私下認為，該「農業循環資源利用中心」立意甚佳，搭上當前循環經濟列車，除用以沼氣發電，且還能適度有機堆肥，不啻是解決當前畜牧業癥結良方。但長期以來，所謂號稱「完美無缺」政策，執行過程往往太多紕漏衍生，甚至矇騙，社會大眾對專業累積的質疑，甚至不信任，也是當前推動的最大阻力。

「使用者付費時代已來臨！」農政專家也直言，「農業循環資源利用中心」有相當大難度，問題不在技術層面；從國外完全密封式車輛運送過程來看，確實能達到零臭味、零汙染目標，只是，如何化解民意疑慮，溝通上仍得相當努力。

畜牧業者長期為排泄物去向所苦，農委會有意在台南設置「農業循環資源利用中心」，地方...
畜牧業者長期為排泄物去向所苦，農委會有意在台南設置「農業循環資源利用中心」，地方反彈。記者謝進盛／攝影
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