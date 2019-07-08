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嘉義鐵路高架化車站專區 朝台鐵市府合作開發

2019-07-08 20:47中央社 嘉義市8日電

被喻為「打通嘉義市任督二脈」的嘉義市鐵路高架計畫，今天由交通部台鐵局長張政源與嘉義市長黃敏惠協商，雙方同意透過「合作開發溝通平台」工作小組合作，創造雙贏契機。

張政源今天前往嘉義市政府拜會黃敏惠，雙方就鐵路高架計畫的嘉義火車站專區交換意見。黃敏惠表示，嘉義市鐵路高架計畫不僅可消除平面鐵道隔閡與改善交通，更重要是能縫合都市、推升經濟發展，是嘉義市成為西部新都心的最大動力。

黃敏惠指出，嘉義市都委會已於7月2日通過第一階段永久軌範圍內的都市計畫變更，將送內政部都委會審議，這是都市計畫非常重要的一步，市府與台鐵局一起推動工程，進度只會更快、品質會更好。

她說，嘉義市鐵路高架化絕對不是把鐵路提高而已，更重要是藉都市更新機會，讓整個嘉義市透過車站區、路廊沿線帶動城市面貌與經濟體質的改變，更期待火車站周邊13.49公頃車站專用區開發後成為嘉義市新地標。

張政源表示，嘉義市是雲嘉南觀光消費休閒中心，鐵路高架化後，希望嘉義站區朝向多目標、多樣化開發，成為嘉義市核心亮點，具有最高集客力與經濟效益，為拚經濟帶來不同思維的想像。

他說，嘉義市鐵路高架化後的新車站將可引進許多不同商業經營模式，例如商場、住宿、餐飲、文創園區等，多元樣貌、符合現今商業潮流，未來將以「合作開發溝通平台」工作小組為連繫平台，創造雙贏契機。

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